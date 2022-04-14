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2022年4月14日星期四
港聞二
3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」
嘆物價疫下續升 退休者：生活趨難
263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨
網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬
林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿
曾指港動員力不及內地 未正面回應滬強檢混亂
連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包
臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職
醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%
改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半
「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押
黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費
男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信
美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言
250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃
調查：疫下逾一成市民心理創傷 社會事件影響子女更大
鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月
天文台無人機墜油麻地起火 消防救熄無人傷
外展遺失兩劑科興 通報稱上門接種時遇竊
前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」
大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度
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認港鐵非禮 港大研究助理囚10日
空運發動機藏960萬元可卡因 拘收貨人
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【Emily】助重投社會 咖啡店聘長者服務專員
【Emily】被指赴美深造後「變了樣」 楊健興反駁 斥「屈得就屈」
【Emily】法大選港澳僑民投票 馬克龍大勝對手
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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