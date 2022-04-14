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認港鐵非禮 港大研究助理囚10日

【明報專訊】有觸摸癖及非禮前科的香港大學合約研究助理，今年1月在港鐵車廂內，從後將私處貼向女乘客臀部約兩分鐘，下車後被捕，昨日在九龍城裁判法院承認一項非禮罪。辯方求情稱，人多擠迫的車廂刺激被告的性幻想，加上當時工作壓力大及與妻子未能生育，不堪壓力下犯案。署理主任裁判官黃雅茵認為被告非初犯，亦明知擠迫環境可能刺激他犯案，仍登上擠迫的車廂，不接納他重犯機率低，判囚10天。

患觸摸癖有前科 稱擠迫惹幻想

被告馬文灝（32歲）被控於今年1月3日，在金鐘港鐵站猥褻侵犯女子X。案情指出，當晚6時許，巡邏警員在金鐘站見被告形迹可疑，尾隨他上車並目擊事件，當被告在佐敦站下車時將他拘捕。被告在警誡下承認一時衝動犯案。

辯方求情時透露，被告9年前任職中學教師時，曾在港鐵車廂非禮女乘客，被判90小時社會服務令。辯方表示，被告對上次犯案感羞恥，抑壓慾望，亦曾接受輔導治療。他結識妻子時亦向她坦白交代案件，獲對方接納，兩人於2019年結婚，一直希望生兒育女，惟因被告身體狀况，未能如願。

精神科報告顯示被告患有觸摸方面的精神障礙，壓力及人多擠迫的情况會刺激他非禮女性的慾望。辯方稱被告當時不堪工作和未能生育壓力，自制力驟降，一念之差干犯本案。

【案件編號：KCCC 603/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 非禮 港鐵 香港大學 研究助理

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