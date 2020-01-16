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大灣區GBA專題：教學不同壓力一樣 家長宜因材擇校

【明報專訊】家長在選擇學校時，除了留意學費、校風，升學途徑亦相當重要。一些在內地居住的學生或會回到香港考取DSE，然而就讀國際學校學生的課程主要以英語為主，並主攻國際文憑大學預科課程（IB課程）或英制A-Levels課程，屆時若要回港考取DSE將會需要更多準備，而且中國語文考試亦會遇上很大困難。至於入讀公辦及民辦學校的學生，可以直接報考DSE或港澳台聯考，或直接在內地高考。

若決心內地升學 宜初中開始

事實上，內地考試壓力不比香港小，初中升讀高中時要參加「初級中等教育畢業考試」（簡稱中考），及格才可繼續升讀高中。倘若決心到內地升學，一般建議初中時就已回內地求學，或在港完成中學課程才到內地升讀大學，因為沒有參加中考，內地可以選擇的學校非常有限，普遍只能選擇國際學校或港籍學校。

另外香港學童到內地就讀中學要考慮兩者教育體制的不同，香港教育會強調自主學習及探索，教師角色相對較小。相反內地強調教師指導，督促學生建立紮實的知識基礎。

最後，相比起一直在內地就讀的學童來說，香港學生競爭力未必很強，一方面內地生早已培養學習習慣，另外除了英語水平有較高優勢，數理科方面普遍比內地學童遜色，而且內地考試壓力大，家長應視乎學生性格、能否容易適應新環境來選擇學校。

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