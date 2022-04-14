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前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」

【明報專訊】前香港足球代表隊成員卓耀國涉於去年9月，因感情糾紛踢前同居女友的大腿5下及箍頸5秒等。卓昨於九龍城裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，還押至4月24日判刑，等待索取心理報告。被告解釋，當時前女友談及刪去他姑姐的唯一遺照，令他一怒之下施襲，裁判官梁雅忻質疑內容與他承認的案情不符，「感覺被告想淡化呢件事」，辯方終撤回求情信。

曾涉淋紅油濫藥 正服刑

被告卓耀國（現年27歲，圖）早前涉淋紅油，感化期間尿液驗出含大麻酚，改判囚3個月，現正服刑。

辯方求情指出，被告自幼父母離異，自7歲與母親斷絕來往，一直與祖父母、姑姐、叔叔同住。被告2019年曾與一隊瑞士足球隊簽約，惟因社運及疫情未能入隊，其後誤交損友、誤入歧途。被告親撰求情信表示，與事主互相同意分手，當日事主重提刪除他姑姐遺照一事，令他盛怒下施襲。不過梁官表示，案情中是事主先提分手，信中僅提及踢大腿一下亦是淡化事件。辯方終撤回求情信。

案情指出，被告與事主原在油麻地德基大廈一單位同居。去年9月4日下午3時半，事主提出分手，要求被告搬走，兩人爭執時被告踢事主的大腿、拍打其枕骨並箍頸，事主一度不能呼吸，被告方放手。事主翌日報警並送院驗傷，被告隨後被捕，在警誡下承認出於憤怒傷人。

【案件編號：KCCC 2769/21】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 襲擊致造成實際身體傷害 卓耀國 足球員 感情破裂

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