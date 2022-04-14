前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」

曾涉淋紅油濫藥 正服刑

被告卓耀國（現年27歲，圖）早前涉淋紅油，感化期間尿液驗出含大麻酚，改判囚3個月，現正服刑。

辯方求情指出，被告自幼父母離異，自7歲與母親斷絕來往，一直與祖父母、姑姐、叔叔同住。被告2019年曾與一隊瑞士足球隊簽約，惟因社運及疫情未能入隊，其後誤交損友、誤入歧途。被告親撰求情信表示，與事主互相同意分手，當日事主重提刪除他姑姐遺照一事，令他盛怒下施襲。不過梁官表示，案情中是事主先提分手，信中僅提及踢大腿一下亦是淡化事件。辯方終撤回求情信。

案情指出，被告與事主原在油麻地德基大廈一單位同居。去年9月4日下午3時半，事主提出分手，要求被告搬走，兩人爭執時被告踢事主的大腿、拍打其枕骨並箍頸，事主一度不能呼吸，被告方放手。事主翌日報警並送院驗傷，被告隨後被捕，在警誡下承認出於憤怒傷人。

【案件編號：KCCC 2769/21】