鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月

官斥明知故犯 行徑煽動加刑因素

被告鍾健平（42歲，公關人員）承認於2019年7月26至27日組織屬未經批准集結的公眾遊行，他否認的參與集結罪則不予起訴。法官引述求情透露，被告父親患病，致力爭取動物權益，過往有兩次同類案底，他為了引起社會關注元朗7·21事件而犯案。

法官指出，案發前有7·21事件及暴力衝突，正值社會動盪，重申集結自由並非絕對，認為警方詳細解釋風險，拒絕被告的遊行申請是合理。惟被告挑戰警方決定，他稱會自己行街，多次公開呼籲市民加入，形容他的行徑挑釁和煽動，屬於加刑因素。

法官續稱，當日暴力事件不但在原定遊行路線發生，亦波及附近地方，示威者破壞公物和警車，交通受阻。法官不接受辯方求情稱被告只是天真相信遊行和平舉行，認為無人會假設該示威是和平的。對於辯方指被告在場為警方和示威者調停，法官稱被告僅向警方提問，而非認真協助調停。

法官又認為案件沒延誤，指被告約兩年後遭檢控不算是長時間，且大規模集結涉證據眾多。法官以監禁兩年為量刑起點，就被告認罪扣減刑期後，終判囚1年4個月。

【案件編號：DCCC 842/21】

（反修例風暴）