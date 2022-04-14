鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月

【明報專訊】2019年「光復元朗」遊行發起人鍾健平被指呼籲市民以到元朗購物、遊樂之名參與集結，在防線以手勢向示威者示意，他承認一項組織未經批准集結罪，昨在區院被判囚1年4個月。法官胡雅文批評鍾明知故犯，指他數度見記者時呼籲遊行，形容行為挑釁和煽動，屬加刑因素。法官強調元朗7·21事件發生一周後氣氛緊張，鍾卻使情緒高漲的示威者到場引起社會騷亂，斥他導致衝突一觸即發。
官斥明知故犯 行徑煽動加刑因素
被告鍾健平（42歲，公關人員）承認於2019年7月26至27日組織屬未經批准集結的公眾遊行，他否認的參與集結罪則不予起訴。法官引述求情透露，被告父親患病，致力爭取動物權益，過往有兩次同類案底，他為了引起社會關注元朗7·21事件而犯案。
法官指出，案發前有7·21事件及暴力衝突，正值社會動盪，重申集結自由並非絕對，認為警方詳細解釋風險，拒絕被告的遊行申請是合理。惟被告挑戰警方決定，他稱會自己行街，多次公開呼籲市民加入，形容他的行徑挑釁和煽動，屬於加刑因素。
法官續稱，當日暴力事件不但在原定遊行路線發生，亦波及附近地方，示威者破壞公物和警車，交通受阻。法官不接受辯方求情稱被告只是天真相信遊行和平舉行，認為無人會假設該示威是和平的。對於辯方指被告在場為警方和示威者調停，法官稱被告僅向警方提問，而非認真協助調停。
法官又認為案件沒延誤，指被告約兩年後遭檢控不算是長時間，且大規模集結涉證據眾多。法官以監禁兩年為量刑起點，就被告認罪扣減刑期後，終判囚1年4個月。