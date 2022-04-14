港聞

港聞二

調查：疫下逾一成市民心理創傷 社會事件影響子女更大

【明報專訊】新冠疫情及社會事件持續影響港人情緒，理大醫療及社會科學學院一項調查發現，有逾一成父母及子女面對新冠疫情有心理創傷徵狀。調查同時顯示，2019年至20年的「社會事件」，對子女心理影響較新冠疫情更大，有逾一成父母和約兩成子女對事件有心理創傷徵狀。理大團隊指出，家庭抗逆力有助減輕受訪者在面對疫情及社會事件感受到的抑鬱、焦慮及負面情緒，反映面對逆境家人互相支持尤其重要。

去年7月至12月期間研究團隊以問卷訪問本港1020個家庭，受訪父、母及子女的平均年齡分別為51.2歲、46.6歲及16.4歲。調查以多個題目為指標，量度家長及子女在面對新冠疫情和社會事件等壓力事件的心理健康情况。

結果顯示，有11％至18%受訪父母及子女面對疫情有心理創傷徵狀，量度指標包括有多大程度會無意想起疫情及防疫措施、多大程度認為自己警覺性高和處處提防等。

另外，有13％至16%受訪父母及20％至25%子女就2019至2020年發生的社會事件產生心理創傷徵狀，量度父母對社會事件感受的心理創傷指標包括，有多大程度認為其他發生的事不停令他想起社會事件及近年社會政治變化、嘗試不談論有關社會事件及近年社會政治變化的話題；量度子女有關的心理創傷指標則包括，會否對社會事件或近年社會政治變化有一陣陣強烈的感覺等。

近五成人逆境時未獲情感支持

結果亦顯示，有約五成受訪父親、四成母親及近四成子女在面對逆境時不會由他人身上得到情感支持。負責研究的理大應用社會學系副教授梁倩儀表示，訪問時仍未爆發第五波疫情，但已有逾一成受訪者出現心理創傷徵狀，反映家庭面對不安的情緒很大，情况響起警號。

團隊：家人互相支持尤其重要

她又稱，疫情或社會事件等較大的壓力事件，所產生的創傷需要較長時間復元，面對如此大的衝擊及逆境，家庭往往會出現混亂，成員之間要培養更多面對逆境的想法、建立「家庭抗逆力」，有效減輕對家庭成員的心理健康造成負面影響。她舉例，不少母親感染新冠病毒後會自我批評及內疚，但若丈夫及子女主動協助做家務、不埋怨，母親的內疚及負面情緒亦下降。

相關字詞﹕心靈創傷 新冠疫情 反修例事件

上 / 下一篇新聞

3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」
3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」
嘆物價疫下續升 退休者：生活趨難
嘆物價疫下續升 退休者：生活趨難
263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨
263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨
網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬
網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬
林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿
林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿
曾指港動員力不及內地 未正面回應滬強檢混亂
曾指港動員力不及內地 未正面回應滬強檢混亂
連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包
連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包
臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職
臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職
醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%
醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%
改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半
改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半
「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押
「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押
黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費
黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費
男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信
男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信
美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言
美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言
250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃
250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃
鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月
鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月
天文台無人機墜油麻地起火 消防救熄無人傷
天文台無人機墜油麻地起火 消防救熄無人傷
外展遺失兩劑科興 通報稱上門接種時遇竊
外展遺失兩劑科興 通報稱上門接種時遇竊
前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」
前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」
大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度
大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度
大灣區GBA專題：教學不同壓力一樣 家長宜因材擇校
大灣區GBA專題：教學不同壓力一樣 家長宜因材擇校
認港鐵非禮 港大研究助理囚10日
認港鐵非禮 港大研究助理囚10日
空運發動機藏960萬元可卡因 拘收貨人
空運發動機藏960萬元可卡因 拘收貨人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】母疫下冇工開 冇錢交學習費 11歲結他少年橋底賣藝惹熱議
【Emily】母疫下冇工開 冇錢交學習費 11歲結他少年橋底賣藝惹熱議
【Emily】藍調主色 李家超選舉廣告逾百款
【Emily】藍調主色 李家超選舉廣告逾百款
【Emily】律師議員學水務 民協黃虹銘：幫街坊
【Emily】律師議員學水務 民協黃虹銘：幫街坊
【Emily】助重投社會 咖啡店聘長者服務專員
【Emily】助重投社會 咖啡店聘長者服務專員
【Emily】被指赴美深造後「變了樣」 楊健興反駁 斥「屈得就屈」
【Emily】被指赴美深造後「變了樣」 楊健興反駁 斥「屈得就屈」
【Emily】法大選港澳僑民投票 馬克龍大勝對手
【Emily】法大選港澳僑民投票 馬克龍大勝對手