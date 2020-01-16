250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃

中史國民教育 重整心理 生涯規劃

保安局及轄下多個紀律部隊近日書面回覆立法會議員就新一年開支預算提問。懲教署長黃國興回應立法會議員梁美芬時表示，該署派出專責個案主管，評估在囚者多項「激進思想特徵」，識別他們在「去激化」過程中的特殊更生需要，並定出三大針對性更生計劃方向，包括：認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整、生涯規劃及家庭關係重修，為每名在囚者配對合適更生項目。

署方推行「 一切從歷史出發」活動，包括VR歷史教學、歷史電競活動等，又加強《基本法》及《國安法》教育等，提升在囚者國民身分認同。該署推行「青少年研習所」為青少年在囚者做「心理修復與重建」，又推行「心路歷晴計劃」，為成年在囚者處理精神健康問題、極端反社會暴力思想、心理和情緒困擾、衝動控制困難等。署方亦與警方合作推行「並肩同行計劃」，向在囚者灌輸正確價值觀。署方亦會邀請在囚者家人到院所一同接受專業心理治療，修復家庭關係，又舉辦生涯規劃課程，協助在囚者就業及升學。

水警增購裝備 研訓練翻船後逃生

保安局書面回覆稱，自《港區國安法》實施至3月4日，警方共偵破3宗恐怖主義案件，拘捕19人，12人被起訴，1人被定罪。局方稱，《基本法》第23條立法屬維護國家安全工作一部分，人手和開支分項數字不會公開。警隊回覆稱，2019至2021年間與其他政府部門及公共機構共27次聯合反恐演習，警隊近半年亦向近800名前線人員加強「即時戰術介入」培訓，總訓練時數逾4600小時。

另外，水警小艇分區指揮官林婉儀去年在沙洲一帶追截走私船時墮海殉職。警方回覆稱，水警總區已成立專責小組檢視現有儀器、設施及訓練，並正增購多項裝備，包括個人緊急供氧裝置、個人助浮裝置、海上隨身定位儀器及船艙緊急照明系統等。水警總區亦正研究加強海上求生訓練的方案，例如翻船時的緊急脫險訓練等，並透過大規模警輪更換計劃，就船設計及建造作出更多安全考慮。