美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言

指去年立選存根本缺陷

報告稱，香港和中國內地當局持續拘捕和威脅與民主派運動有聯繫的個人和組織，在部分個案中凍結這些人和組織的資產，並勒令他們停運。即使在這些組織解散後，當局繼續針對其核心人物作拘捕及審問，每年舉辦六四燭光悼念晚會的支聯會、支援囚友的組織「石牆花」、《蘋果日報》和網媒「立場新聞」都是例子。

報告又稱《港區國安法》下，泛民等政治人士面對不公平審訊、不公拘留等對待，海外人士面對通緝指控等「政治報復」。報告又形容去年12月舉行的立法會選舉「存有根本缺陷」，指親北京候選人贏得90席中的89席。報告稱有多個消息來源顯示，有疑似中國內地安全部門人員在港監察批評北京政策的政治運動家、非政府組織與學術界人士。

港府強烈反對美方人權報告，稱港府高度重視並堅定維護香港人權和各項自由，促美國「立即停止因自身的偏頗政治利益公然違反國際法，干預純屬中國內政的香港事務」；又指維護國安至為重要，縱使一些組織或自行決定解散，但有關部門亦可根據法律規定解散某些組織，「以減低有關組織可能帶來的危害國家安全風險」。

（美國國務院網站/rfi/環球網）