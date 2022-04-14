男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信

官指看到fb帖文者不少 性質嚴重

辯方求情時稱，被告周榮達當時長居內地工作，不清楚條例於去年5月實施，又認為其言論受言論自由保障，不屬犯法。裁判官鄭念慈質疑不知情並非求情理由。辯方又稱，被告就失言致歉，且他多年熱心服務社區，曾於1990年代擔任沙田區少年警訊訓練導師等，更獲前立法局主席黃宏發撰寫求情信。

案情指出，去年11月2日，被告在其名為「Victor Chou」的facebook專頁發出一則公開帖文，提及「放棄不投票是不需要借口，投票是要勇氣的」等，並將帖文分享至fb其他6個公開專頁，涉及151,325名facebook用戶。鄭官認為fb上看到其帖文者不少，案件性質嚴重。

去年12月19日、立選投票日，被告再發文，寫上「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失踪的無聲」、「只有當（有）效票小（少）於一半才徹底讓世界知道這是不公義，市民不接受的選舉」等字句，並分享至fb其他4個公開專頁。被告又在投票日翌日發文稱「向27,495名真勇士致敬」。周於今年1月14日被捕，警誡下承認自己是該fb帳戶唯一使用者、曾發布及分享有關帖文。

【案件編號：WKCC562/22】