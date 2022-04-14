港聞

港聞二

黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英2017年參與維園六四集會時，被指恐嚇《東方日報》記者，經審訊後被裁定刑事恐嚇罪不成立，律政司以案件呈述方式向高院提上訴再遭駁回，案件維持原判，黎智英遂作訟費申請。法官陳慶偉昨日在高等法院頒下判辭稱，律政司上訴雖被駁回，但其中一個上訴爭議獲法庭接納，遂裁定黎只可獲一半訟費。

本案涉及兩項爭議：一是黎智英向事主稱「我實搵人搞×你」，是否威脅傷害事主的身體；二是黎智英案發時衝口而出，抑或有意令事主受驚。

官納律政司一上訴爭議

指辯方有錯間接致聆訊延誤

判辭指出，對於原審裁判官鍾明新裁定黎智英在案發時衝口而出，法庭早前已指出其裁斷有法律錯誤，雖最終律政司的上訴遭駁回，但法庭接納律政司提出的其中一個爭議，因此不能裁定黎智英獲全數訟費，只可獲一半訟費。

判辭又提到，本案聆訊之所以延誤，是因原審裁判官拒絕簽署上訴程序所須、由律政司草擬的案情呈述，只簽署了裁判官自行草擬版本，律政司遂向高等法院申請「履行義務令」（mandamus），陳官最終發出該命令，下令裁判官簽署經修訂版本，惟黎智英一方以沒法律爭議為由作出反對。

陳官在判辭中裁定黎智英一方說法有錯，下令黎智英一方須就申請「履行義務令」一事上向律政司支付訟費。

【案件編號：HCMA 138/21】

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