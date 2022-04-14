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「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押

【明報專訊】前「立場新聞」署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及「立場新聞」母公司被控一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪，昨日在西九龍裁判法院再訊。控方庭上透露，母公司全權由一間名為Web Network Limited的海外公司擁有，Web Network Limited則由另一海外公司擁有，並指鍾沛權透過上述海外公司，擁有母公司。控方申請將3名被告轉介至區院審理獲批，本案將於5月3日在區域法院提訊，兩被告續還押。

3被告依次為Best Pencil（Hong Kong）Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物。鍾、林兩人於去年12月29日被捕，還押至今。

首被告母公司無代表出席

控方指鍾經海外公司擁有

首被告未有代表到庭，控方表示，它仍在公司註冊名單之上。警方分別於4月6日及12日到公司報稱地址，將出庭通知信、轉介文件放在鐵閘門口，及董事蔡東豪登記地址的信箱。

控方又透露，警方去年搜查「立場新聞」的辦公室時，找到一份公司架構的文件。首被告全權由一間名為Web Network Limited的海外公司擁有，而Web Network Limited則由另一海外公司擁有；兩間公司董事均為蔡東豪、鍾沛權和余家輝。控方指，鍾透過上述海外公司，擁有Best Pencil（Hong Kong）Limited。鍾沛權及林紹桐昨日在庭上表示，不會代表首被告。

控方亦傳召負責派文件的偵緝警員邱國鋒（音譯）作供。《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉接納其證供，裁定首被告知悉今日聆訊日期，但無派人出席，放棄出庭權利。

【案件編號：WKCC5281/21】

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