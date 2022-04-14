改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半

全年齡層告跌 18至20歲最嚴重

修改選舉制度後首場立法會選舉於去年12月舉行，本報透過統計全港各投票站（不包括專用投票站）的投票數字，得出各年齡層投票率。整體而言，年齡愈大組別投票率愈高；其中18至20歲、21至25歲和26至30歲3個組別投票率不足一成，而61至65歲、66至70歲和71歲或以上3組投票率均逾四成。

與2019年區議會選舉相比，各年齡層投票率明顯下跌，35歲或以下的4個年齡組別，投票率均較2019年大跌逾60個百分點，當中18至20歲「首投族」投票率跌幅最大，由2019年74.5%跌至去年6.62%，減幅達68個百分點。另邊廂，71歲或以上者跌幅最少，較2019年少約15個百分點，與2015年區選和2016年立選相比減約5個百分點。

倘將投票者分為18至40歲、41至60歲及61歲或以上3組，在2016年立選和2019年區選的投票數字佔總人數比例相若，呈「三四三」之比（見圖）。惟去年立選，18至40歲跟61歲以上兩組則有明顯差異；且61歲或以上的長者，佔登記選民人數33%，總投票人數中卻佔50%，而18至40歲佔登記選民人數30%，則遠高於在總投票人數的佔比10%。

蔡子強：縱日後有立場清晰民主派 難返2019年區選水平

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，過去年輕選民支持民主派和建制派近乎「九一比」，但支持民主派的年輕人對新制度失望，加上今次參選的非建制派政治理念模糊，並非過去民主運動的堅定參與者，所以選民缺乏誘因投票。

至於長者投票率未有大跌，蔡認為他們一向較支持建制派，投票率在過去選舉中亦較穩定。他相信，倘日後有立場較清晰的民主派參選，年輕人的投票率或會回升，但難以重回2019年區選水平。

明報記者