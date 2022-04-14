港聞

港聞二

醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%

【明報專訊】食衛局書面回覆立法會議員就預算案的提問時表示，醫管局2019/20年度醫生及護士離職率分別5.4%及5.9%，而去年全年則分別錄得6.9%及8.2%。醫管局表示會定期監察並靈活調配人手。

非本地醫生未有資格名單

食衛局：密鑼緊鼓工作

去年10月立法會通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，增設「特別註冊」免試引入認可醫學院畢業的非港人專科醫生。立法會財委會昨舉行特別會議，議員黃元山質疑為何修例半年後仍未公布認可醫學資格名單。食衛局長陳肇始表示，制訂名單的特別註冊委員會正密鑼緊鼓工作，期望盡早分階段發放名單。

自由黨張宇人認為港府似乎太樂觀、低估人手短缺情况，稱按新加坡醫患比例計算，香港可能欠缺多達3000名醫生，期望當局做好人力評估。陳肇始表示未來將繼續多管齊下增加人手，會同時參考本地及外地數據作估算。

醫管局在18區中醫診所暨教研中心為新冠康復者提供10次免費門診，勞聯周小松及林振昇均指出，接到有長者反映未能預約求診。陳肇始說，康復者眾多，中心應接不暇，已與中心商討增加資源，並考慮以中醫藥發展基金的計劃，運用私營中醫應付需求。

中醫診所單日服務增至1500人

醫管局回覆稱，康復者對中醫門診需求急增，以致診所電話長期非常繁忙，對未能即時接聽來電感抱歉，診所已調撥資源，由每日平均服務30至50人次，大增至4月單日1500人次。

（新冠疫情）

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