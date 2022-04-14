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臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職

【明報專訊】政府推出臨時失業支援計劃向合資格失業者派1萬元，前日午夜截止，共收到逾47萬宗申請，超出原先政府預期的30萬宗。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲相信不會重推計劃，因疫情趨穩定，政府有信心4月21日部分處所可復業，員工亦可求職。有勞工界立法會議員認為應設立恆常失業援助機制。

何珮玲昨日在港台《千禧年代》表示，2月向立法會申請30億元撥款，至3月中才擴闊受助範圍至指定關閉處所的停薪留職者，而3月失業情况較2月差，因此申請宗數超出預算。她說毋須到立法會追加撥款，可用防疫抗疫基金應急款項支付，超額仍可批出，首批6萬宗成功申請個案全具強積金戶口，已於前日起獲得資助，目標於復活節假期後審批下一批申請。

逾47萬申請超預算 應急款項支付

何珮玲說，逾47萬宗申請有一半人無強積金戶口，34萬人為失業，13萬人為關閉處所的停薪留職者。第二批3.5萬宗申請有三分之一無強積金戶口，目標在3至4周完成審批，她說這些個案很多要再補問申請人資料，視乎回覆速度，她亦不想審批太久。她說，無強積金戶口的申請要更小心處理，視乎個人申述書是否可信，有需要會家訪或邀請申請人面談。

半數無強積金戶口 或家訪面談

何珮玲相信不會重推計劃，因疫情趨穩定，政府有信心4月21日部分關閉處所可復業，員工亦可求職，經濟回穩後，工作才能幫助市民「長治久安」。

勞工界立法會議員周小松說，本港僱員保障不全面，比其他國家落後，應設恆常失業援助機制，就算不受疫情影響，亦可支援失業者，並預備應對新一波疫情，毋須屆時再推臨時措施。他相信如計劃恆常化並設每人申請上限，在正常失業率下申請宗數不會像今次那麼多。他說失業支援為一筆過資助，並非綜援等長期性質，配合培訓計劃可防「養懶人」，而綜援長期被標籤化並有嚴格資產審查，具謀生能力的失業工友難申請。

破欠基金批款增四成 餐飲業最多

多個行業受疫情重創，勞工處回覆立法會特別財委會稱，去年破產欠薪保障基金批出3388宗申請，按年增四成，並批出1.13億元，按年增加44%。去年批出的申請以餐飲服務業最多，佔1014宗；零售業由前年147宗增逾兩倍至去年446宗。

明報記者

（新冠疫情）

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