連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包

陰性病人誤送亞博

伊院：逗留句鐘 已致歉

另外，伊利沙伯醫院昨晚公布一宗誤將入院篩查結果呈陰性的病人轉往亞博館新冠治療中心的個案。伊院發言人表示，一名79歲安老院舍女院友上周六（9日）因尿道感染到該院急症室求醫，獲安排入住內科病房，其後病情轉穩，醫生原安排患者轉送其他療養醫院。病房職員前日（12日）誤將病人轉送亞博館，醫院職員發現安排有誤即聯絡亞博館職員，病人當晚獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療。發言人稱，事主在亞博館病區逗留約1個多小時，其間佩戴口罩及無進食，目前被列密切接觸者，情况穩定，檢測結果為陰性。醫院已向醫管局報告事件，並向受影響病人及家屬致歉。

伊院接收染疫者減

部分病牀「復常」

伊院上月轉為接收新冠患者的定點救治醫院，醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會表示，該院接收新冠患者的數量開始回落，故部分病牀已回復接收非新冠病人以維持服務，有關設施經適當改裝，若日後確診數字再次上升將可再啟用。

食衛局副局長徐德義表示，由於長者重症及死亡率較高，加上現有新冠口服藥供染疫者服用，為鼓勵長者多做檢測，以及早提供適切治療，故此向長者免費派發快測套裝。

當局下周二起在地區康健中心、社署資助長者地區中心等約680個服務點，免費向60歲或以上長者會員及服務使用者派發；而一向接受有關單位提供家居照顧服務的體弱或行動不便長者，服務隊將在上門時分發。合資格長者每次可取5份檢測套裝，用畢如有需要可再領取，計劃暫定推行至5月31日。

70歲以上社區檢測毋須預約

徐表示，由於大部分機構均為會員制，職員較熟悉相關長者，派發物資時可跟進其使用情况，而非會員的長者若有需要，職員也會彈性處理。為方便長者了解快測程序，套裝附有特別為長者而設的使用須知，字體較大以便長者閱讀，且圖文並茂解釋如何使用、呈報結果和尋求協助等。

增1272陽性 538宗快測

昨新增1272宗陽性個案，734宗屬核酸檢測陽性及538宗快測陽性呈報，前者較前日少1宗，後者則較前日少160宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，538宗快測陽性呈報中，494宗經網上平台呈報。

（新冠疫情）