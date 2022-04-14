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林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿

【明報專訊】第五波新冠疫情趨緩和，特首林鄭月娥昨日抗疫記者會上宣布如期由下周四（21日）起分三階段放寬社交距離措施，今天將交代放寬細節。林太說，對比上月21日，香港疫情到了下跌九成的階段，惟沒空間提早放寬，口罩令及限聚令亦須繼續一段時間。有飲食業界表示已開放晚市訂座，下周四起一周內的晚市訂位接近爆滿，預計生意增四成，食肆亦將增聘人手，料業界將由多人失業變成人手不足。

指全民快測目的已達 口罩須續戴

林太表示，本月8日起連續3天快速測試找出3142宗個案，當中有六成半無病徵，「全民快測」目的已達。她說，4月21日起會分三階段放寬大部分社交距離措施，今天公布放寬細節。她說沒空間提早放寬，戴口罩和限聚令須繼續一段時間，要繼續多久則視乎疫情發展、香港會否有新一波疫情、全球新冠病毒會否有變種，現不能具體說明。

黃傑龍：料生意升四成 多人失業變缺人

敘福樓集團主席黃傑龍表示，旗下食肆已準備好恢復晚市堂食，3周前開放晚市網上訂座，稱4月21日起首周大部分分店晚市座位幾天之內已訂滿。他預計放寬後生意會升四成，加上政府推保就業支援，食肆都希望增聘人手，料業界將由多人失業變成人手不足。

隔離公屋月底還 下月底起入伙

社區隔離設施方面，運房局長陳帆說，政府會在4月底將3座已經改作社區隔離設施的公屋大廈，即皇后山邨皇溢樓及皇澄樓，以及荔景邨恒景樓共3000多個單位，還予房委會還原用作公屋，準租戶分批於5月底至6月中入伙。元朗東頭同心村及元朗錦田江夏圍村兩過渡房屋共2500多個單位，下周分別交還給香港聖公會福利協會和博愛醫院，準租戶5月內陸續入住。政府3月動用防疫抗疫基金向約1200名受影響的公屋申請人發放每戶8000元津貼，亦會在5月向約600戶過渡房屋已簽租約的申請人發放特惠津貼。

1.4萬人曾居「方艙」 林鄭：6個備用不拆

林太表示，今波疫情有逾1.4萬人曾於「方艙」隔離設施隔離，隨方艙落成，很多隔離酒店轉變用途，目前用作社區隔離設施的酒店只餘3間。林太稱，6個由中央援建的社區隔離設施將是主流社區隔離設施，提供約5000個單位，有關設施單位現未盡用，但該些土地無即時用途，最佳方法是備用。她說內地方艙醫院建成後同樣是「清倉備用」，全球疫情未穩定，沒理由拆掉。

原居元朗的葉女士2月獲派北區皇后山邨皇溢樓單位，稱兒子下學年升中一，原打算報讀粉嶺區中學，惟單位被徵用後未能改校網，已透過自行分配方式填報元朗區學校。她說，徵用一事令她混亂，且勞民傷財，兒子升學事宜亦令自己十分焦慮。她已收到政府8000元補貼，但認為不能填補損失，寧盡早發還單位。

立法會議員劉國勳表示，上月底已見臨時隔離設施的使用量減少，認為盡快將單位交還居民十分重要，期望5月內完成。他又稱，得到方艙醫院經驗後將來不應再徵用公營房屋充當隔離設施。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕第五波疫情 方艙醫院 恒景樓 皇后山邨 堂食 社交距離措施 新冠疫情

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