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網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬

【明報專訊】警方去年錄得網購騙案宗數較前年下跌約8.4%，警方指主要由於市面口罩供應充足，以此作為行騙手段大減。惟警方仍接到不少與防疫物資有關的網購騙案，有本地醫療用品供應商透過社交平台購入大批醫療手套，對方其後失聯，損失1500萬元。另警方發現有facebook專頁名稱有「蓮花清瘟膠囊」字眼，當中「連」字寫錯成「蓮」，專頁現已被移除。

警：網騙跌因口罩供應足

網罪科網絡安全組警司范俊業稱，網購騙案近年有上升趨勢，由2016年的1302宗升至去年6120宗；惟相較前年的6678宗，去年的網購騙案下跌約8.4%；涉及金額由前年約1.22億元，下跌逾四成至去年約7150萬元。去年第四季，有71%的網購騙案發生在facebook，有16%在二手買賣網站Carousell發生；約64%騙徒以轉數快收款，有16%騙徒以儲值支付工具收款。

去年第四季71%網騙fb發生

去年「商戶與商戶」之間最大宗的網購騙案發生在前年8月，一個本地醫療用品供應商的董事在朋友轉介下，認識兩名台灣女子和一名泰國男子。3人以社交平台與事主聯繫，聲稱可以在泰國協助購買60幾萬盒醫療手套用作轉售。事主在接下來兩個月，把1500多萬元轉帳至泰國的指定戶口。隨後3人失聯，事主去年2月才報警求助。

警方稱疑犯多以時令貨品行騙，包括凍肉、門票及手提電話等。因應市面防疫物資一度短缺，警方在今年2月接獲與快速測試包和退燒藥有關的網購騙案。其中一名21歲女子，在社交平台看到有帖文指出售快測包，以轉數快轉帳6100元購買，騙徒其後失聯。

警方又發現facebook有專頁使用衛生署圖像，刊登出售中成藥「連花清瘟膠囊」的廣告；亦發現有專頁名為「以嶺藥業蓮花清瘟膠囊專賣店」，當中「連」寫錯成「蓮」。專頁聲稱出售內地版的清瘟膠囊，警方向相關藥品香港代理商查證後，得悉該代理商沒有開設社交專頁出售有關貨品，而專頁已被移除。警方暫未接獲市民在上述兩個專頁購物被騙的舉報。

總督察葉卓譽說，網罪科早前以問卷訪問659名有網上購物經驗的市民，有83人曾被騙，惟只有16人報警，不足兩成；其他人稱因為損失金額少或怕麻煩等原因未有報警。

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