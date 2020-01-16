263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨

67%投訴涉遲送貨 5%涉銷售手法

消委會表示，不少官網或網店未能按承諾時間發貨，客戶服務亦未能適時回應，引起消費者不滿。其中有67%投訴涉延遲送貨，包括有人付款近一個月，公司仍未發貨。該個案2月10日下單購買快測包，等候近10天仍未收到發貨通知，其間多次查詢卻無人回覆，致電客戶服務熱線亦只獲回覆會將其查詢轉交內部同事跟進。有關個案遂向消委會求助，翌日獲該公司回應，最終毋須消委會協助跟進。

此外，有5%投訴涉銷售手法。消委會接獲投訴，投訴人2月中從網店購入一款聲稱屬新加坡政府「官方指定使用」的快測包，惟投訴人於新加坡政府官網卻找不到該款快測包的資料，遂向網店了解。店方提供一份文件，說明該款快測包獲准於新加坡售賣。投訴人認為這不等於星政府「官方指定使用」的快速測試品牌，投訴人從新加坡衛生科學局列出名單上亦未見該款快測包。

投訴人遂向消委會反映網店所用的字眼或有誤導，消委會曾以電郵聯絡網店，只接獲自動系統回覆，網店熱線電話亦未有人接聽及留言信箱已滿，最終消委會將個案轉交海關跟進。其後網店回覆稱，供應商會為顧客安排退貨退款。

高峰曾日接20多宗 消委籲毋須搶購

消委會總幹事黃鳳嫺稱，高峰時每日接到20多宗有關快測包的投訴，過去一星期每日只接到兩三宗，因過去兩星期快測包供應已回穩，價錢回落。她建議消費者毋須再搶購快測包。

（消委報告）