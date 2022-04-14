3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」

消委會透過分析其超市格價工具「網上價格一覽通」，抽檢百佳、惠康旗下品牌Market Place及AEON的產品價格，發現今年1至3月，3間超市共同有售的其中63項貨品，於3月總平均售價較1月升4.2%，另外27項只於兩間超市出售的貨品，總平均售價則升8.3%。翻查資料，政府統計處上月公布經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2月止的3個月平均每月升幅為0.2%，與截至1月止的3個月相應升幅相同。

包裝蛋糕升24.8%最高

其次米9.2% 雞蛋8.2%

上述合共90件日常貨品涵蓋食米、食油、罐頭肉等，消委會將其整合為11類。相比1月，11類貨品在3月升幅介乎0.2%至24.8%，其中升幅最高的貨品種類為包裝蛋糕、食米、雞蛋，升幅分別為24.8%、9.2%及8.2%。升幅最大貨品為莎莉蛋糕（原味）300克裝，1月平均售價26.8元，3月平均售價升至34.5元，升28.7%。

此外，同一貨品在不同超市售價亦有差異，消委會以20項一般家庭經常購買的貨品為例，以某超市貨品價格比較消委會的「網上價格一覽通」之貨品最低價，貨品總額可相差接近百元，顯示到不同超市選購，有可能節省約15%開支（見圖）。

去年平均價微跌1.9%

部分貨品仍較疫前高

消委會昨亦公布2021年度超市價格調查，檢視AEON、百佳和惠康230項貨品總平均價格，發現較前一年微跌1.9%。多款平均售價曾上升貨品去年下調，當中以罐頭食品類別較明顯，下跌5.3%，惟部分貨品平均售價仍較疫情爆發前高。以長城牌火腿豬肉198克裝為例，雖然去年平均售價為13.7元，較2020年14.2元下跌3.5%，但平均售價仍較2019年的10.7元高28%。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，除價格攀升，超市優惠亦減，呼籲消費者勿過度購物，因一下子需求急升會推高價格。她又希望超市盡社會責任，「大家已百上加斤，儘管供應方面成本上升，都希望盡可能穩定，真的不要加價」。

基層反映少吃肉 「爛菜都貴」

民主黨消費者權益政策發言人袁海文稱，疫情對物流及供應鏈影響大，知道運輸成本增加，惟不相信貨品成本大增，認為超市欲將利潤「最大化」。民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽認同超市「發疫情財」，指關鍵在於超市壟斷，市民缺選擇。社區組織協會副主任施麗珊表示，有基層街坊反映最近很少吃肉，指「爛的菜、瓜都很貴」，冀超市可整體調低價格。

百佳AEON未覆 惠康：半年價不變

本報昨向三大超市查詢，百佳及AEON至截稿前未回應。惠康回覆稱，同類貨品整體平均售價下降幅度較消委會調查所得大，指自2020年10月起推出「日日有低價」計劃，鎖定精選食品及日常用品價格，即使未來面對運輸及來貨成本上漲，保證貨品價格半年內維持不變，並會續推優惠計劃，包括yuu獎賞計劃、信用卡折扣等。

明報記者

（消委報告）

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