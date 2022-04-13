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2022年4月13日星期三
港聞二
理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
取逾700提名 李家超今報名
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
食衛局料本年度打疫苗需90億元
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」
私醫診症安排 醫局：視像是選項
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
尊子漫畫
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
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