大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數

【明報專訊】渣打銀行與香港貿發局昨日公布今年第一季渣打大灣區營商景氣指數，受香港疫情拖累，首季指數回落從上一季的50.3回落至49.6（見表），亦是自2020年第三季以來首次低於50中位數，反映受訪企業對今年首季大灣區的營商環境普遍感到悲觀。
大灣區指數每季會訪問超過1000間大灣區企業對整體經營狀况、營商環境及未來擴充計劃等展望，指數除了再細分香港、廣州、深圳、佛山、東莞，以及澳門和其他灣區城市的子指數，亦附設五大行業分類指數，包括製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業。
渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，大灣區指數跌穿50，部分反映從去年下半年延續而來的不利因素，包括內地樓市低迷，新冠病毒徘徊不去，對科技公司的監管收緊。雖然中央的經濟政策放寬有助於壓抑指數進一步下降，期內銀行貸款有所改善，但還不足以抵消香港第五波疫情而造成的巨大拖累。
疫情樓市低迷同挫大灣區指數
從子指數可見，今年首季營商景氣香港子指數按季大幅下跌8.7，是所有城市子指數中惟一按季下跌，但劉健恒認為，雖然香港的不濟表現使大灣區指數出現按季倒退，但不足以完全解釋大灣區營商景氣的疲弱，深圳和廣州子指數只回升到50點，一定程度上與這兩個城市的服務業及創科業比重高，受疫情影響較大，以及樓市下滑造成的影響較嚴重有關，反而製造業為主的東莞及佛山，子指數按季增長明顯。
事實上，從五大行業分類指數看，製造和貿易業首季表現按季持平，其他四個行業卻按季減少，當中創新科技業與專業服務業跌幅驚人，前者從去年第四季的59.6大減12.5至今年首季的47.1；後者亦從去年第四季46.9急挫9.9至首季的37。
專家：疫情俄烏衝突不利第二季表現
展望未來，劉健恒表示，2月末以來大灣區的新冠疫情激增未見停止，致使深圳和東莞於3月中旬實施嚴格封鎖，不僅導致商舖關停、百姓留家，還導致工廠關閉，俄烏衝突的升級也在首季調查期快結束時發生。此外，廣州、佛山等其他大灣區城市近日亦見疫情擴散，可能影響到第二季指數表現，大灣區企業或因此有需要保持謹慎。