大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數

大灣區指數每季會訪問超過1000間大灣區企業對整體經營狀况、營商環境及未來擴充計劃等展望，指數除了再細分香港、廣州、深圳、佛山、東莞，以及澳門和其他灣區城市的子指數，亦附設五大行業分類指數，包括製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，大灣區指數跌穿50，部分反映從去年下半年延續而來的不利因素，包括內地樓市低迷，新冠病毒徘徊不去，對科技公司的監管收緊。雖然中央的經濟政策放寬有助於壓抑指數進一步下降，期內銀行貸款有所改善，但還不足以抵消香港第五波疫情而造成的巨大拖累。

疫情樓市低迷同挫大灣區指數

從子指數可見，今年首季營商景氣香港子指數按季大幅下跌8.7，是所有城市子指數中惟一按季下跌，但劉健恒認為，雖然香港的不濟表現使大灣區指數出現按季倒退，但不足以完全解釋大灣區營商景氣的疲弱，深圳和廣州子指數只回升到50點，一定程度上與這兩個城市的服務業及創科業比重高，受疫情影響較大，以及樓市下滑造成的影響較嚴重有關，反而製造業為主的東莞及佛山，子指數按季增長明顯。

事實上，從五大行業分類指數看，製造和貿易業首季表現按季持平，其他四個行業卻按季減少，當中創新科技業與專業服務業跌幅驚人，前者從去年第四季的59.6大減12.5至今年首季的47.1；後者亦從去年第四季46.9急挫9.9至首季的37。

專家：疫情俄烏衝突不利第二季表現

展望未來，劉健恒表示，2月末以來大灣區的新冠疫情激增未見停止，致使深圳和東莞於3月中旬實施嚴格封鎖，不僅導致商舖關停、百姓留家，還導致工廠關閉，俄烏衝突的升級也在首季調查期快結束時發生。此外，廣州、佛山等其他大灣區城市近日亦見疫情擴散，可能影響到第二季指數表現，大灣區企業或因此有需要保持謹慎。