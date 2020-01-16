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港聞二

大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數

【明報專訊】廣州地鐵22號線與去年9月開通的18號線是「姊妹線」，無論車站設計、車廂佈置都十分相似，最高運行時速也同為160公里。兩條線均設有智慧人流引導功能，車站和車廂內屏幕皆有提示各節車廂擁擠程度；冷氣級數亦有分別，頭尾兩節為「弱冷」，其他車廂為「強冷」，乘客可按偏好選擇。

全自動運行毋須司機 人員值守列車保安全

由於開通初期人流不多，記者當日所見的擁擠度指示全是綠色，但在「強冷」「弱冷」車廂之間走動，卻能感受到明顯溫差，強冷車廂溫度與港鐵類似，而弱冷風力則較溫和。除了擁擠度和溫度提示，車廂內屏幕還會告知乘客下個站月台的扶手梯、升降機和洗手間位置，乘客可以提前走到靠近的車門。22號線與18號線都有兩種座位，包括普通的長櫈和類似巴士的雙人座位，兼顧舒適度和載客量。

兩條線均配備基於工業互聯網與物聯網的「最強大腦」軌道交通作業系統穗騰OS，採用大頻寬光傳送網絡（OTN），借助雲計算、大數據、寬頻無線通訊等先進技術，為乘客及運營人員提供資訊。新開通的22號線比18號線更加智能，實現全自動運行系統，毋須司機操作，列車可自動完成開車、運行、開關門、月台門與車門自動對準以及車場內自動洗車、轉線等功能，有效提高運營效率、降低成本。

目前為保證列車運行安全，22號線在每列車仍配有人員值守，並做了累計4個月、上千小時的演練調試。調試期間，系統必須100%安全運行，準點率不低於95%，後續還將推進18號線全自動運行系統及相關界面調試。

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