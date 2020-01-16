大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村

明報記者 林迎

穗地鐵全長破600公里 內地第三個

22號線首通段共設陳頭崗、廣州南站、市廣路、番禺廣場4站，全長18.2公里。該線路的開通標誌着廣州地鐵營運里程達607公里，成為繼上海、北京之後，內地第3個地鐵里程突破600公里的城市。由於最高時速達160公里，連同停站時間，單程僅需約13分鐘。記者當日乘搭該線，車廂頂部有速度顯示器，無論加速、減速或是行駛過程都非常平穩、安靜，幾乎感受不到車廂搖晃，亦聽不到噪音。由於開通初期客流不多，行車間隔為7分半鐘，一旦錯過班次就要等候較長時間。

「五星級一樣的地鐵站！」在3月31日開通首日，不少祈福新村居民特意到市廣路站「打卡」，慶祝這片有20萬人的社區「無地鐵歷史」的結束。大批鐵路迷亦到場拍個不停，據廣州地鐵統計，至當日晚上8時，有2.78萬人次試搭新線路，當中市廣路站就有1.29萬人，佔到首日客流46%。

22號線定位「南站快線」，過往從廣州南站搭巴士到祈福新村要35分鐘，現時只需5分鐘。若未來粵港通關、西九龍高鐵恢復運行，居住在祈福新村的港人往返將更加便利。此外，南沙市民前往廣州南站亦更快捷，從萬頃沙乘18號線出發，過去要換「站站停」的7號線才能到南站，需時52分鐘，如今可由18號線直接於番禺廣場換22號線，只需33分鐘。由此，南沙和南站兩大樞紐的距離大大縮短，方便轉搭往內地各省市的高鐵班次。

過去，祈福新村居民前往廣州市區返工，往往先搭巴士再轉地鐵，或者靠親友駕車送去地鐵站或以電動單車「駁腳」。以目的地珠江新城為例，每日上班高峰期的3號線番禺廣場至珠江新城站都十分擁擠，可能要在月台等幾班車才搭得上，全程約50分鐘。新線開通後，則可以直接在家門口搭22號線再轉18號線，約半小時就可抵達珠江新城的冼村站，節省三分之一時間。

珠江新城往祈福新村時間減1/3

22號線全線8個車站，總長30公里，是次開通首期4站，由陳頭崗至荔灣白鵝潭的「後通段」土建工程累計完成16%，芳村、西塱、南漖、南浦西4座車站正在施工，4段區間已有1段開工，其餘3段仍在前期準備。按照規劃，位於芳村的荔灣白鵝潭片區將建成廣州西部CBD，以總部經濟、醫藥健康產業和新興服務業為重點產業，亦是向西聯通佛山的交通樞紐，22號線是接入該片區的4條地鐵線之一。

未來串通白雲機場廣州火車站

按遠期規劃（2029-2051），22號線還將建設北延線和南延線，北延線由芳村直達廣州白雲機場，中間串起廣州火車站和建設中的廣州白雲火車站；南延線將連起慶盛、蕉門、南沙客運港，跨過珠江口延伸至東莞濱海灣，最終接駁深圳光明城高鐵站，成為一條「連接海陸空」的快線，總長128.8公里，預計日均客流量過百萬。