港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村

【明報專訊】廣州地鐵22號線首段於今年3月31日開通，是廣州繼去年18號線後，第二條最高時速160公里的「灣區最快」地鐵線，新線大幅縮短番禺市中心與廣州南站距離，例如市廣路站鄰近港人聚居的番禺祈福新村，5分鐘即可抵達廣州南站，亦方便從番禺廣場轉線前往天河區等地。若與18號線接駁，則成為南沙自貿區來往廣州南站樞紐的最快通道，車程只要約半小時。

明報記者 林迎

穗地鐵全長破600公里 內地第三個

22號線首通段共設陳頭崗、廣州南站、市廣路、番禺廣場4站，全長18.2公里。該線路的開通標誌着廣州地鐵營運里程達607公里，成為繼上海、北京之後，內地第3個地鐵里程突破600公里的城市。由於最高時速達160公里，連同停站時間，單程僅需約13分鐘。記者當日乘搭該線，車廂頂部有速度顯示器，無論加速、減速或是行駛過程都非常平穩、安靜，幾乎感受不到車廂搖晃，亦聽不到噪音。由於開通初期客流不多，行車間隔為7分半鐘，一旦錯過班次就要等候較長時間。

「五星級一樣的地鐵站！」在3月31日開通首日，不少祈福新村居民特意到市廣路站「打卡」，慶祝這片有20萬人的社區「無地鐵歷史」的結束。大批鐵路迷亦到場拍個不停，據廣州地鐵統計，至當日晚上8時，有2.78萬人次試搭新線路，當中市廣路站就有1.29萬人，佔到首日客流46%。

22號線定位「南站快線」，過往從廣州南站搭巴士到祈福新村要35分鐘，現時只需5分鐘。若未來粵港通關、西九龍高鐵恢復運行，居住在祈福新村的港人往返將更加便利。此外，南沙市民前往廣州南站亦更快捷，從萬頃沙乘18號線出發，過去要換「站站停」的7號線才能到南站，需時52分鐘，如今可由18號線直接於番禺廣場換22號線，只需33分鐘。由此，南沙和南站兩大樞紐的距離大大縮短，方便轉搭往內地各省市的高鐵班次。

過去，祈福新村居民前往廣州市區返工，往往先搭巴士再轉地鐵，或者靠親友駕車送去地鐵站或以電動單車「駁腳」。以目的地珠江新城為例，每日上班高峰期的3號線番禺廣場至珠江新城站都十分擁擠，可能要在月台等幾班車才搭得上，全程約50分鐘。新線開通後，則可以直接在家門口搭22號線再轉18號線，約半小時就可抵達珠江新城的冼村站，節省三分之一時間。

珠江新城往祈福新村時間減1/3

22號線全線8個車站，總長30公里，是次開通首期4站，由陳頭崗至荔灣白鵝潭的「後通段」土建工程累計完成16%，芳村、西塱、南漖、南浦西4座車站正在施工，4段區間已有1段開工，其餘3段仍在前期準備。按照規劃，位於芳村的荔灣白鵝潭片區將建成廣州西部CBD，以總部經濟、醫藥健康產業和新興服務業為重點產業，亦是向西聯通佛山的交通樞紐，22號線是接入該片區的4條地鐵線之一。

未來串通白雲機場廣州火車站

按遠期規劃（2029-2051），22號線還將建設北延線和南延線，北延線由芳村直達廣州白雲機場，中間串起廣州火車站和建設中的廣州白雲火車站；南延線將連起慶盛、蕉門、南沙客運港，跨過珠江口延伸至東莞濱海灣，最終接駁深圳光明城高鐵站，成為一條「連接海陸空」的快線，總長128.8公里，預計日均客流量過百萬。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
取逾700提名 李家超今報名
取逾700提名 李家超今報名
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制
立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
食衛局料本年度打疫苗需90億元
食衛局料本年度打疫苗需90億元
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」
3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」
私醫診症安排 醫局：視像是選項
私醫診症安排 醫局：視像是選項
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包