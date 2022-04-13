被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫

夫自簽2000元 守行為兩年

案情透露，被告施鍵勳及妻子結婚10年，育有兩名分別4歲和7歲的兒子，一家四口居於青衣一村屋單位。今年1月30日，被告與妻子在住所爭執時命令她裸體離開住所。事主擔心被打，遂赤裸上身、穿著內褲離開，其後被告將她拉回住所，並打其右耳。事主背部擦傷、右耳發紅及耳鳴。鄰居因兩人大聲爭吵，遂報警。

警方到場調查，事主向警員稱，她被拉回住所後，被告曾用拖鞋打其頭及臉約100下，她舉雙手阻擋致手臂發紅，被告施襲約10分鐘，直至警員到場才停止。被告警誡下稱無意傷害事主，將她拉回住所是避免她着涼，又承認曾打事主。事主同日送院接受治療，即日出院。

事主又指控2020年7月14日與被告爭執，遭他掌摑約40次。事主當時沒報警或求醫，但拍下左眼角及嘴唇發紅的照片。被告承認當日出於憤怒，打了事主數十次。

【案件編號：WKCC438/22】