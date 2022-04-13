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港聞二

邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成

【明報專訊】英文教師涉邀約案發時15歲女生到家中「睇Netflix」，與女生多次性交，被控2項非禮及5項與16歲以下女童非法性交罪，他早前否認控罪受審，昨在區院被裁定全部罪成。法官陳廣池斥被告作供不盡不實、狡辯處處，貶損事主的精神狀態，稱事主懷疑他有外遇、因愛成恨誣告。惟陳官不接納被告說法，認為這是對事主的二次傷害，且或有人妨礙司法公正令事主隱瞞口供，下令被告還押至5月19日判刑，以待索取事主的創傷報告。

官斥被告作供貶損事主精神狀態

被告馮霆麾（37歲）否認於2019年1至8月期間兩度非禮就讀中四的女學生X，及與她5次非法性交。被告早前辯稱在住所僅與X口述性愛互相慰藉，X年滿16歲後才與她發生一次性行為；X亦有精神問題。

陳官裁決時表示，對受過高等教育的被告供辭感詫異費解，被告和X年紀相差約20年，X沒戀愛及性經驗，不是「宅男」的被告卻曾經拍拖，人生閱歷較對方多，應知道不可與未成年的X性交這道「紅線」，但與X透過意淫對話紓壓，認為只是被告有壓力，而X想要的是關懷，而非滿足性需要。

陳官續說，被告作為教師應要自制，理論上他在X滿16歲後可即「解放」，但被告稱當時正值反修例示威，外出並不安全，故沒與X見面。陳官反駁，兩人在住所約會，且香港沒有封城。被告又辯稱，近一年後才與X性交，不久後，被告稱受不住X纏擾和她分手。陳官卻認為，被告知道X未有向警方說出對他不利證供，所以與X分手。

稱有人或妨礙司法 官着跟進

陳官又稱X作供有條理，屬誠實可靠證人，她真心覺得與被告相戀，而容許對方進一步的親密行為。陳官相信由始至終主動的都是被告，X明顯被戀愛蒙蔽。陳官又說X早前數次向警方錄取口供，並曾與被告談及相關內容，有心計的被告知悉X作供未有提到牽涉罪行經過，故當時感輕鬆。陳官稱有人可能涉嫌妨礙司法公正，着控方跟進。

【案件編號：DCCC 398/21】

相關字詞﹕區域法院 與16歲以下女童非法性交 非禮學生 教師

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