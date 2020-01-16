涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕

3人暫毋須答辯，兩案押後至6月20日再訊，以待控方準備將欺詐案轉介至區域法院的文件。夫婦分別准以50萬元保釋外出，董事須交4萬元，3人不得離港及騷擾證人等。

妻任心理學家另涉騙貸

高級工程師另控受賄及失當

首案被告為報稱高級工程師的謝聲德（57歲），其妻、臨牀心理學家吳蔚珊（50歲）及工程公司董事兼股東陳子榮（55歲）。

謝聲德及吳蔚珊同被控3項洗黑錢罪，涉於2012年1月6日至2018年10月10日期間，知道或相信存入謝的銀行帳戶合共6,261,500元為可公訟罪行得益仍處理財產。吳另被控兩項洗錢罪名，共涉款3,303,416元。

工程公司董事涉行賄4萬元

謝涉兩項公職人員行為失當罪，指稱他身為機電工程署高級屋宇裝備工程師，在2017年2月至2019年2月期間無申報與宏晉、美亞工程有限公司及三和工程顧問有限公司（下稱三和）董事兼股東陳子榮、三和董事兼股東黃啟峰屬私交友好關係，上述公司為兩份機電署合約的分判商或次分判商，由謝管理和監督。謝另被控一項公職人員接受利益罪，陳子榮被控一項向公職人員提供利益罪，涉款4萬元。

次案的4項欺詐罪指稱，吳於2016年11月至2018年7月，向3間銀行虛假表示其工作及月薪等，誘使銀行批出按揭及私人貸款逾730萬元。

【案件編號：ESCC 550-1/22】