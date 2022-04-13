私醫診症安排 醫局：視像是選項

已登記使用醫健通的私家醫生，前日起可在網上平台要求提供口服藥，每次可要求提供每款上限10次標準療程的口服藥，他們必須遵守醫管局療程指引，以及不可向病人就口服藥收費。

醫管局總行政經理李立業昨表示，私家醫生在網上平台提出要求後，供應商會派藥到指定的應診地址。至於私家醫生如何為染疫者診症，以及相關防感染控制措施，李說：「私家醫生如何診症，我未必有好大意見，視像診症相信是一個option（選項）。」

未答可否為未呈報者開藥

張竹君：私醫應說服呈報

被問及病人是否要持有隔離令才能向私家醫生要求提供口服藥，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若病人經核酸檢測驗出陽性，衛生署系統會有該病人資料，病人憑核酸檢測化驗報告或當局通知病人呈陽性的短訊，可證明染疫；至於快速測試驗出陽性的病人，應自行向衛生防護中心呈報，而非由私家醫生呈報，至於私家醫生能否為未呈報快測陽性的病人處方口服藥，張說要了解相關系統情况，強調私家醫生應「說服」病人呈報。

另外，政府宣布，今日起旅客經陸路或機場前往內地和澳門時接受病毒快速核酸檢測，由原本鼻腔和咽喉合併拭子採樣，改為採集鼻咽拭子樣本。

（新冠疫情）