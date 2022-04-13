港聞

港聞二

3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」

【明報專訊】本港昨日新增1433宗新冠病毒陽性個案，連續第二日少於1500宗，而政府剛過去周末完成3日全民自願快速抗原測試，衛生防護中心最新錄得該3日內採樣、並已完成網上呈報的陽性個案增至3128宗，同時發現無病徵個案比例下跌。防護中心呼籲日前沒做快速測試的人，可利用政府防疫服務包繼續做快測。另外，醫管局昨日起容許親屬「恩恤探訪」病危或臨終染疫者，探訪後須醫學監察7天。

事前須24小時內檢測陰性

醫管局宣布，更新病危或臨終染疫者的恩恤探訪安排，公立醫院在可行情况下，會按家屬意願為危急或臨終的確診病人安排恩恤探訪，探訪者須提供24小時內的快速測試陰性結果證明，若探訪者未能預先安排測試，須在探訪後即時做快速測試並提供結果，另要在探訪後醫學監察7天。此外探訪者要用安心出行，不需疫苗通行證。

昨日新增陽性個案中，包括735宗核酸檢測陽性及698宗快測陽性呈報，前者較前日微升37宗，後者則較前日微跌11宗。698宗快測陽性中，633宗經網上平台呈報，當中19宗4月9日採樣，234宗於10日採樣，380宗於11日採樣。

呈報者逾八成適合家居隔離

連同昨日數字，政府在4月8至10日呼籲全民自願快速測試期間，共有3128人採樣呈陽性、並已完成呈報程序，當中逾八成因無高危因素，適合家居隔離。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，估計全民快測最少找到數百宗個案，主要是無病徵個案。不過，張說無病徵「隱形個案」比例有下跌趨勢，由全民快速測試首日約七成無病徵，跌至昨日64.3%。

被問全民自檢後疫情變化

張竹君：未分析數據

被問及4月11日、即全民快測完結後才採樣的個案，當中有病徵及無病徵比例為何、有否發現少了無病徵者做快測，張說暫未分析4月11日採樣數據，但從全民快速測試3日的數據見到，「有少少恢復番之前（的比例）」。

被問及會否考慮短期內再做全民快速測試，或增加誘因鼓勵市民呈報，張竹君表示，市民手上應還有很多政府派的快速測試試劑，若市民去過高危地點、親戚朋友染疫、自己有病徵，或只是擔心染疫等，都可做快測，「現在街上都有好多抗原檢測可以買，價錢都好似平了好多」。

7酒店轉供檢疫接回港者

此外，政府宣布皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店等3間社區隔離設施酒店，轉為指定檢疫酒店，額外提供約2000間房間，明日起投入服務。現時4間外傭檢疫酒店，包括香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店，5月起將接待其他回港居民，可提供約1600間房間。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生防護中心 張竹君 疫情第五波 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
取逾700提名 李家超今報名
取逾700提名 李家超今報名
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制
立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
食衛局料本年度打疫苗需90億元
食衛局料本年度打疫苗需90億元
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
私醫診症安排 醫局：視像是選項
私醫診症安排 醫局：視像是選項
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村
大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包