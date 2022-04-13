3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」

事前須24小時內檢測陰性

醫管局宣布，更新病危或臨終染疫者的恩恤探訪安排，公立醫院在可行情况下，會按家屬意願為危急或臨終的確診病人安排恩恤探訪，探訪者須提供24小時內的快速測試陰性結果證明，若探訪者未能預先安排測試，須在探訪後即時做快速測試並提供結果，另要在探訪後醫學監察7天。此外探訪者要用安心出行，不需疫苗通行證。

昨日新增陽性個案中，包括735宗核酸檢測陽性及698宗快測陽性呈報，前者較前日微升37宗，後者則較前日微跌11宗。698宗快測陽性中，633宗經網上平台呈報，當中19宗4月9日採樣，234宗於10日採樣，380宗於11日採樣。

呈報者逾八成適合家居隔離

連同昨日數字，政府在4月8至10日呼籲全民自願快速測試期間，共有3128人採樣呈陽性、並已完成呈報程序，當中逾八成因無高危因素，適合家居隔離。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，估計全民快測最少找到數百宗個案，主要是無病徵個案。不過，張說無病徵「隱形個案」比例有下跌趨勢，由全民快速測試首日約七成無病徵，跌至昨日64.3%。

被問全民自檢後疫情變化

張竹君：未分析數據

被問及4月11日、即全民快測完結後才採樣的個案，當中有病徵及無病徵比例為何、有否發現少了無病徵者做快測，張說暫未分析4月11日採樣數據，但從全民快速測試3日的數據見到，「有少少恢復番之前（的比例）」。

被問及會否考慮短期內再做全民快速測試，或增加誘因鼓勵市民呈報，張竹君表示，市民手上應還有很多政府派的快速測試試劑，若市民去過高危地點、親戚朋友染疫、自己有病徵，或只是擔心染疫等，都可做快測，「現在街上都有好多抗原檢測可以買，價錢都好似平了好多」。

7酒店轉供檢疫接回港者

此外，政府宣布皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店等3間社區隔離設施酒店，轉為指定檢疫酒店，額外提供約2000間房間，明日起投入服務。現時4間外傭檢疫酒店，包括香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店，5月起將接待其他回港居民，可提供約1600間房間。

明報記者

（新冠疫情）