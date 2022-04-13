理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果

準確度看齊核酸檢測 成本料低一半

研究團隊稱，撇除兩個對照樣本，檢測儀可同時檢測4個樣本。理大生物醫學工程學系副教授及副系主任李銘鴻稱，檢測儀結合「反轉錄恆溫環狀擴增法」（RT-LAMP）及金納米粒子，檢測人員採樣後，可將拭子插入裝有試劑的試管，並將樣本加進測試劑，然後放入檢測儀，相關數據會透過藍牙即時傳送到手機，以軟件分析並顯示結果。配合金納米粒子，陰性結果樣本呈均勻紅色，陽性則呈紅色沉澱物，故人員亦能憑肉眼辨認結果。

李銘鴻說，未計樣本運送時間，傳統核酸檢測需約2至4小時才有結果，而快速抗原測試靈敏度稍有不足，假陰性比例較高；相比上述兩種方法，他們的檢測儀能快而準提供檢測結果，並估計檢測成本較傳統核酸檢測低最少一半。李續稱，若疫情繼續回落，反而需靈敏度較高的檢測技術，以阻截病毒量低的患者在社區傳播病毒。

已能應市 可改裝測其他細菌病毒

帶領是項研究的理大醫療科技及資訊學系教授和系主任葉社平稱，檢測儀尚需3至4個月完成後續工作，但相信現時已能推出市面，團隊正與獲國際認證的檢測公司洽談，盼技術能在社區普及應用，包括安老院舍等，另只需重新設計拭子，檢測儀就能檢測其他細菌或病毒。

（新冠疫情）