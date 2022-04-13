邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數

稱導遊打3針屬「基本要求」

邱騰華昨在立法會財委會會議上，被旅遊界姚柏良問到會否在首階段放寬社交距離措施時，爭取放寬本地遊限制。邱回應表示，導遊接種3劑疫苗「是基本要求」，另如參加本地遊者出發前做快速檢測，確保參加者沒感染，相信可幫助業界，「可以將本地遊限制，例如一團30人可否擴大一些」。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓問及疫情有否影響海洋公園的轉型計劃，邱指雖然公園營運上有困難，但原本的上下園區發展計劃正如期進行。

郵輪碼頭公司獲延合約5年

旅遊專員：如非疫情會招標

另外，公海遊在疫情期間亦暫停，選委會界別陳沛良問郵輪碼頭續約上有否諮詢過持份者。旅遊事務專員沈鳳君回應稱，半年前與郵輪碼頭管理公司談好，引用租約條款延長管理合約5年，事前有查詢兩間郵輪公司意見。沈又稱，是次安排考慮了疫情下運作碼頭的延續性，盡快讓有意經營郵輪服務的公司使用泊位；如非疫情，會招標處理。

新民黨黎棟國表示本港要求出現感染個案的郵輪需停航21日，對船公司造成巨大經濟損失。邱騰華說在沒有遊客下，郵輪公司的確經營困難，會向衛生當局諮詢防疫意見。他說去年7月開始公海遊以來，兩間郵輪公司共有13萬人參加。

（新冠疫情）