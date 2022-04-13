「扮打針」案多兩人控串謀欺詐

屬早前涉案家庭父親外傭

昨被起訴的兩人分別是67歲建築工人廖國雄，以及39歲家庭傭工Marcelo Mary Ann Villeza。他們與上周五（8日）被起訴的70歲家庭主婦蕭杏儀、42歲廖凱殷屬同一家庭。廖凱殷與34歲任職註冊護士的何嘉雯為朋友。

經修訂控罪後，上述5人同被控一項串謀欺詐罪名，即不誠實及虛假地表示4人（廖氏一家）已接種一劑疫苗，誘使衛生署發出接種紀錄。至於何嘉雯及來自另一個家庭的兩姊妹，即30歲補習教師鄭雅怡及25歲小學教師鄭斯蔚，3人另被控一項串謀欺詐罪名，涉嫌向衛生署作出相類欺詐手法。

共7人被控 包括負責打針護士

廉署指出，涉案6人於今年2月20日，即「疫苗通行證」實施前4日，前往九龍灣體育館社區疫苗接種中心，先後到何嘉雯的疫苗接種間，獲發疫苗接種紀錄，惟6人均沒有接種疫苗。其後中心主管在存放已使用疫苗針筒的箱內，起回6劑未經使用的疫苗。

廉署調查發現，廖凱殷和鄭雅怡分別曾向何嘉雯表示擔憂接種疫苗的副作用，以及擔憂疫苗通行證實施之後不能進入若干處所。

卓健醫療於今年1月中起獲政府委聘營運上述疫苗接種中心。涉案註冊護士何嘉雯獲集團委派到疫苗接種中心，擔任兼職疫苗接種護士。集團禁止護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。

（新冠疫情）