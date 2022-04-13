臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」

計劃申請宗數較預期30萬宗多，創新辦昨回覆查詢稱，政府2月中提交立法會財委會文件，建議為計劃預留30億元財政預算時，未計及3月中公布將計劃放寬至因關閉或限制經營處所而被迫放無薪假者的額外財政承擔。特首林鄭月娥上月表示會使用防疫抗疫基金的應急款項應付額外開支。

周小松籲再推 放寬申請條件

周小松相信，若政府做更多宣傳，申請會達50萬至60萬宗。他認為部分申請資格可放寬，例如必須在申請前30天無就業的條件死板，有人失業未達30天，惟料短期內不能就業，應放寬處理。他建議政府再推計劃，形容「救人如救火」，但1萬元未必能幫助到長期失業者，故建議將計劃恆常化，每人申請上限為6個月，同步推出培訓課程協助就業。

莊太量：有人或不算失業但仍可申請

莊太量表示，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，數字為3個月平均數，相信2月單月失業率達6%，估計今個月達7%至8%。他說部分人未必符合失業定義，但有資格申請，例如去年12月仍有工作的人，現為家庭主婦，她不再求職，不算失業，但仍合資格申請資助。他說劏房戶失業率比一般人高兩個百分點，但政府統計失業率依靠向住戶寄信調查，惟不知單位內有否劏房，只寄一封調查信件，因此失業數字有誤差。

莊又說，今波疫情比過去嚴重，防疫措施嚴厲，部分行業停擺，餐廳不准開門，失業人數較以往多。他說持續的支援或致「養懶人」，故對計劃恆常化有保留，相信4月後失業情况會好轉，但政府統計失業率有滯後，料6月公布的失業率才下降。

明報記者

（新冠疫情）