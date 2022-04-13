國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜

本報記者昨日到店舖了解，女負責人下午1時許一度返回店舖，強調「我哋無事啊」，指警方詢問有關店舖開業3年之間的事宜，錄口供後獲放行。她稱「咩部門唔好講喇，費事喇」，並指未來一兩日將暫停營業。

據了解，警方國安處前晚接近7時帶走茶飲店兩名負責人，到警署協助調查及錄口供，並無拘捕，暫未知案情。前屯門區議員曾錦榮facebook帖文稱，「皇茶」兩名負責人被帶到警署後，有律師跟進，昨晨8時48分已離開旺角警署。他貼出「皇茶」負責人與他的對話，帖文中負責人形容事件「小小麻煩，可以解決」，稱要先行休息。

「皇茶香港」昨午亦於facebook專頁發文，稱事件令大家着急，呼籲毋須擔心，形容「黑暗中仍會有光」，又指「皇茶內部大清潔中」，明日會「再見大家」。警方回應稱，採取任何行動均會按實際情况，不會評論個別事件。

旺角另一間茶品店的兩名女負責人，早前涉透過社交媒體發布包括煽惑他人違反防疫規例的帖文，被國安處拘捕。兩人其後被控一項「作出具煽動意圖的作為」罪提堂。