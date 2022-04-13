港聞

港聞二

立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制

【明報專訊】「完善選舉制度」下的首場立法會選舉去年12月完成，選管會昨日發表選舉報告書，稱設於出入境管制站的票站投票安排順暢，但對境外投票安排未有明確取態，稱應維持「行之有效的選舉制度」，有關問題複雜，政府應詳細研究。另外，去年選舉中，法律界有149張白票，佔總票數約6%。港區人大政協和全國性團體代表界別，亦出現5張白票。

稱出入境票站大致順暢

法例未定義「通常在港居住」

去年立法會換屆選舉有多項新安排，除是首次使用電子選民登記冊系統，亦首設出入境管制站票站和「關愛隊」等。選舉報告書提到，選舉作出一次性特別安排，在3個出入境管制站設立票站，方便身在內地的選民，安排大致順暢，但有獲編配往管制站票站的51名選民去錯票站，或錯誤回港投票，並指法例對選民資格要求的「通常在香港居住」沒有定義。

對於有關安排在未來公共選舉是否適用，選管會稱，香港應維持一直行之有效的選舉制度，因境外投票涉及複雜問題，政府應在政策及法律層面上詳細研究，並在社會有充分討論，再作決定。

指小票站人數門檻過高

7票站網絡不穩一度停投票

去年選舉共有10個只有少於500名選民的「小票站」，有關選票會運至大票站混和點算。但選管會認為，小票站選民人數門檻過高，遠超保密性的需要，亦與區議會選舉的少於200人的選民門檻不同，建議調低門檻至例如少於50人，並考慮將兩場選舉相關門檻看齊。

至於有7個票站的電子選民登記冊系統出現電力和網絡連線不穩，需暫停投票3至22分鐘。選管會建議，應在票站全面測試5G技術，考慮日後取代以有線網絡連接電子選民登記冊。

去年9月舉行的選委會選舉因「卡紙」延誤電子點票，選舉事務處作出改進，規定每次至少將20張選票放入點票機。至於竹篙灣檢疫中心亦設兩個票站，所有選票點票前均經過紫外光機消毒，阻止病毒憑選票外傳。

直選廢票比2%多於上屆

法律界6%白票

去年選舉的地區直選投票率為30.2%，但有約2.7萬張廢票，佔總票數約2%，較2016年選舉的1.5%高，當中白票有逾1.4萬張。而教育界功能組別有最多的1047張白票，佔總票數4.2%，法律界則有149張白票，佔總票數約6%，港區人大政協和全國性團體代表界別亦有5張白票。選委會界別有6張廢票，其中兩票投選多於或少於40人，亦有1張選票未有用黑筆填滿候選人姓名旁的橢圓形圈。

相關字詞﹕境外投票 選管會 立法會選舉 2021

上 / 下一篇新聞

理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界
取逾700提名 李家超今報名
取逾700提名 李家超今報名
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
國安警查「黃店」皇茶 問開業3年事宜
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府擬修例 鄉郊代表須宣誓效忠
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
政府宣傳「國安教育日」 廣告牌掛天星碼頭
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
臨時失業支援截止 申請數超預期五成 議員倡恆常化 學者：或「養懶人」
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
「扮打針」案多兩人控串謀欺詐
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
邱騰華：本地遊團員若快測 可放寬人數
食衛局料本年度打疫苗需90億元
食衛局料本年度打疫苗需90億元
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
理大研發便攜新冠檢測儀 最快25分鐘知結果
3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」
3天「自檢」呈報更新為3128宗 無病徵比例跌 親屬可探病危者 事後「醫學監察」
私醫診症安排 醫局：視像是選項
私醫診症安排 醫局：視像是選項
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
學護打空針 衛署稱涉中學非小學
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
涉洗錢逾950萬 機署夫、社署妻被捕
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
邀女生睇Netflix 教師非法性交5罪成
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
被迫裸身離家再捱百下打 妻拒指證夫
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
未等到判決離世無家者 社協街友悼念
大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村
大灣區GBA新聞：灣區最快地鐵 廣州南30分鐘到南沙 22號線首段通車 5分鐘抵港人聚居祈福新村
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：屏幕提示擁擠度 車廂分冷氣級數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
大灣區GBA新聞：港第五波拖累 首季大灣區指數跌穿中位數
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】網上交流會 選委輪流讚揚 李家超未選先做「特首」
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】指「勁揪體」被抄 創作人：華園零食允回收產品
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】5大狀「升仙」 最細43歲
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】宣布棄選後 林鄭民望升6.8分
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】上任百日未提政改動議 狄志遠認無交功課
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包
【Emily】團體助基層 自動販賣機派餸菜包