立選報告 人大政協界別5白票 選管會：境外投票問題複雜 應維持行之有效選制

稱出入境票站大致順暢

法例未定義「通常在港居住」

去年立法會換屆選舉有多項新安排，除是首次使用電子選民登記冊系統，亦首設出入境管制站票站和「關愛隊」等。選舉報告書提到，選舉作出一次性特別安排，在3個出入境管制站設立票站，方便身在內地的選民，安排大致順暢，但有獲編配往管制站票站的51名選民去錯票站，或錯誤回港投票，並指法例對選民資格要求的「通常在香港居住」沒有定義。

對於有關安排在未來公共選舉是否適用，選管會稱，香港應維持一直行之有效的選舉制度，因境外投票涉及複雜問題，政府應在政策及法律層面上詳細研究，並在社會有充分討論，再作決定。

指小票站人數門檻過高

7票站網絡不穩一度停投票

去年選舉共有10個只有少於500名選民的「小票站」，有關選票會運至大票站混和點算。但選管會認為，小票站選民人數門檻過高，遠超保密性的需要，亦與區議會選舉的少於200人的選民門檻不同，建議調低門檻至例如少於50人，並考慮將兩場選舉相關門檻看齊。

至於有7個票站的電子選民登記冊系統出現電力和網絡連線不穩，需暫停投票3至22分鐘。選管會建議，應在票站全面測試5G技術，考慮日後取代以有線網絡連接電子選民登記冊。

去年9月舉行的選委會選舉因「卡紙」延誤電子點票，選舉事務處作出改進，規定每次至少將20張選票放入點票機。至於竹篙灣檢疫中心亦設兩個票站，所有選票點票前均經過紫外光機消毒，阻止病毒憑選票外傳。

直選廢票比2%多於上屆

法律界6%白票

去年選舉的地區直選投票率為30.2%，但有約2.7萬張廢票，佔總票數約2%，較2016年選舉的1.5%高，當中白票有逾1.4萬張。而教育界功能組別有最多的1047張白票，佔總票數4.2%，法律界則有149張白票，佔總票數約6%，港區人大政協和全國性團體代表界別亦有5張白票。選委會界別有6張廢票，其中兩票投選多於或少於40人，亦有1張選票未有用黑筆填滿候選人姓名旁的橢圓形圈。