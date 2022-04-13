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加強國安宣傳監管工會 勞處擬設新職掌職工會登記局

【明報專訊】政府建議增設一個首席勞工事務主任編外職位，專責領導勞工處轄下的職工會登記局（下稱「登記局」），加強對工會監管。新增職位為期3年，負責擬定及執行加強規管工會措施，包括推展修訂《職工會條例》，制訂及落實向工會開展國家安全及《港區國安法》的教育及宣傳計劃，以及擬定及執行「針對性的執法策略」，確保職工會符合《條例》及會章。

勞福局文件顯示，2019年11月至今年3月，登記局共接獲4427宗職工會登記申請，截至今年3月底仍有1519宗待處理；登記局發現部分工會活動涉與《職工會條例》不符，須深入跟進。

資料顯示，政府前年提出在勞工處開設一個常設的首席勞工事務主任職位，負責推行改善法定產假的新措施，被財委會否決；去年政府再向立法會提出開設該職位，為期3年，新職位新增執行國安法相關職務，但仍未能取得足夠票數支持，於去年6月在未經審議下撤回。

修例禁違國安法者任工會理事

事隔約一年，勞福局昨向立法會提交文件，稱為確保有效監督已登記工會，職工會登記局將修訂《職工會條例》，加強登記局長監督職工會的權力，並限制干犯危害國家安全罪行的人出任工會理事，從而履行登記局按照國安法對已登記工會加強指導、監督和管理的責任。勞工處正修例建議的內容，會適時提交立法會審議。

文件指出，登記局將加強規管工會制度，主動監察及蒐集情報、巡查及要求工會就涉嫌違規活動提交資料及回應，亦會制訂宣傳，促進工會理事及職員認識國安法，提高國安及守法意識。文件又指，現時職工會登記局長由一名首席勞工事務主任（法定最低工資）兼任，由於登記局工作大增，因此需增設一名首席勞工事務主任，專責領導及推展修訂《職工會條例》工作，及制訂和落實國安宣傳計劃，職位所需增加的年薪開支約192萬元，計及福利開支則約285萬元。

記協質疑登記局擴權 冀釐清權限

登記局今年1月曾去信記協，要求記協就涉嫌與《職工會條例》或會章不符的活動提供資料。記協主席陳朗昇昨表示，國安法的主要執法機關是警方，職工會登記局的主要職責是執行《職工會條例》，但政府現時提出擴大登記局的權力，令其可按國安法監督全港職工會，質疑與警方的工作是否有重疊之處，希望政府釐清登記局權限。

相關字詞﹕香港記者協會 勞工處首席勞工主任 香港國安法 勞工處

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