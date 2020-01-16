消費券386騙案 六成入錯帳戶拒還 另142宗盜用資料冒領 共拘15人

消費券計劃去年推行至今，警方以「欺詐」、「串謀欺詐」及「盜竊」等罪名，拘捕11男及4女，年齡介乎20至66歲，分別報稱廚師、的士司機、侍應、無業，被捕人正保釋候查。

統計兩輪消費券騙案 共涉160萬

商業罪案調查科警司總督察鄧啟榮表示，其中11名被捕人涉及盜用個人資料領取消費券，涉款介乎2000至5000元不等；其餘4人則涉嫌協助市民將消費券套現現金，其中3人屬早前公布、經警員「放蛇」被捕，另一被捕人的案件涉款約1500元。警方商業罪案調查科警司孔慶勳表示，暫時相信被捕的15人非集團式經營，亦不認識事主，警方不排除更多人被捕。

西九龍總區刑事部署理總督察羅程瀚表示，消費券相關騙案有3類，第一種涉及盜用個人資料領取消費券，騙徒以不法手段取得事主個人資料後，冒充他們登記消費券，或謊稱得到授權，將消費券轉到其他支付平台，至事主自行登記消費券時始知資料被盜用；另有個案涉及利用已故親人資料登記消費券，由消費券計劃秘書處揭發。警方共約接142宗盜用個人資料個案，涉案人或干犯欺詐罪。

有人藉已故親人資料申領

另一類個案與非法侵吞他人財產有關，事主在申請消費券時填錯資料，消費券落入他人帳戶，如收款者其後拒絕退還，有可能干犯盜竊罪，此類個案至今約239宗。第三類個案涉及將消費券套現現金，被捕人相約市民到指定地點或商舖，提供店舖付款碼，再以八至九折價錢以現金兌換消費券，此類個案目前接獲5宗。警方指商戶與市民合謀套現，有可能干犯串謀欺詐。

警方提醒市民小心保護個人資料，包括身分證號碼及簽發日期、消費券申請編號等，如接獲不明來電、短訊指可協助申請，應提高警覺，不要透露收取消費券的支付工具平台密碼。警方表示，消費券秘書處只會透過3852 7500及185000致電聯絡市民，或以852 60591120發短訊通知批核情况，不會直接索取個人資料，亦不會提供連結；如有查詢可致電185000。