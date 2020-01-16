取逾700提名 李家超今報名

23條立法工作屬優先選項

李家超昨早與中國企業協會的選委會面，見記者時被問到會否優先處理23條立法，他稱其立場與現屆政府一致，若當選，將繼承現屆政府的相當工作，有計劃、按部就班地推進立法，履行特區的憲制責任。昨午他在競選辦副主任譚志源及黃英豪陪同下出席兩場網上交流會，主要與商界、專業界別、地區團體等多個界別的選委會面，地產及建造界選委、恒地執行董事李家誠及新地執行董事郭基煇均有參與交流會，提出縮短建屋時間、加快供應的建議，包括簡化土地發展過程、放寬新界土地地積比等。

學者：李只回應五大界別需求

李家超未有逐一回應選委提問，只分別在兩場交流會的最後時間綜合回應，提到他將如何建立團隊文化，又稱在短時間內寫政綱，必須作選擇，未必能涵蓋全部意見，指自己實事求是追求速度和結果，會細心選擇不同意見納入政綱。

翻查資料，時任特首董建華2002年爭取連任時，取得近九成提名，自動當選連任；其後選舉制度改變後，不論參選人數，選委必須投票，獲逾半票數的候選人才算當選。新制下，曾蔭權在2007年取得八成提名票，最終得票率81.5%。

縱使政綱未出爐，自從李家超宣布參選，不同界別選委表明支持，浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛形容，情况有如返回董建華年代的「一人之選」，選委透過具名的提名過程表忠，5月8日的不記名投票已成為次要。他稱李家超在未有政綱下取得提名，有如董爭取連任時，「知道係我（參選人）邊個就得」；李提出政綱的含意亦因此變質，只為回應五大界別選委的需求。

管浩鳴籲處理陳同佳問題

另外，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的立法會議員管浩鳴，昨聯同基督教選委與李家超會面，管稱雖然《逃犯條例》修訂已終結，但期望李若當選，要「諗一諗」如何處理陳同佳問題。管浩鳴其後向本報稱，事件始終牽涉人命，認為再拖下去，對死者、死者家人、陳同佳及其家人亦不公道，但他說理解現階段不宜要求特首參選人就事件表態，但若李當選，希望可與對方商討解決方法，「件事不可不了了之」。李家超昨被問及陳同佳案時回應指處理陳的問題非常簡單，台灣當局應立即接受陳的自首、不應政治化議題。

（特首選舉）