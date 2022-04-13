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22%受訪當然選委 就提名諮詢業界 部分人稱席位屬委任 毋須問業界

【明報專訊】數以百計選委在特首參選人李家超未提出政綱下已搶閘提名，包括因法定機構或諮詢委員會主席而坐擁一票的當然選委。本報向第二界別共76名當然選委或其所屬機構查詢，就提名或投票會否諮詢業界、會否提名李家超；教育界全數無回覆，而回覆查詢的27人或機構中，僅6人（22％）表明會諮詢理事會、會員或業界，當中包括園境師學會許虹和規劃師學會李建華；大部分人不願回應，或稱認為當然席位並非選舉產生而是委任，毋須再問業界（見表）。

明報記者 林勵 馮樂琳

問第二界別76人 教育界全數不回覆

在選委會五大界別中，撇除立法會議員、人大政協及基本法委員會委員，選舉法例列明第二界別中76名當然選委，分別由法定機構、諮詢委員會、社福機構的主席或會長，及大學校長或校董會負責人等出任。

當中，醫管局主席范鴻齡、機管局主席蘇澤光、房協主席陳家樂等透過發言人向本報確認已提名李家超，但無回應有否諮詢委員會或持份者。市建局發言人無透露主席周松崗提名意向，僅說周「將以個人身分作合適的處理和決定」。已提名李的港大醫學院院長梁卓偉無回覆。環境諮詢委員會主席黃遠輝稱不便評論。

綠惜地球：廣納意見較理想

蔡堅：立國安法前 醫委會選委會做調查

曾是環諮會委員的綠惜地球總幹事劉祉鋒說，諮詢委員會主席獲政府委任，但不一定較委員認識相關議題，認為廣納委員會成員及專業持份者的意見然後再作選擇較理想。他慨嘆，今次預計只一人競選特首，感覺似「獨市生意」，「市民無得揀、硬食」。曾任醫學界選委的醫學會會長蔡堅說，未有國安法前，醫學會選委會公開做調查，然後決定投票意向。他不評論部分人未諮詢業界已提名。

選委：政府曾稱投票代表個人非委會

多於一名當然選委稱，新選制推出時政府曾回覆說，他們一票代表個人而非相關委員會。已提名李的土地及建設諮委會主席黃澤恩說，按政府當時回覆及他理解，「我的一票代表我」。能諮會郭振華也說，由於自己由政府委任、而非選舉產生，短時間內再問委員或掛一漏萬，自己責無旁貸「為香港做一個決定」。

已提名李的食水安全諮委會主席梁廣灝說，委員已知悉他的身分，並有提名及投票權，便毋須再每次諮詢會內意見，「這是慣例」。本身是律師的醫療輔助隊副總監梁永鏗說，政府文件上無說他們代表個人抑或團體，但醫療輔助隊內議決由最資深的他負責投票，並講明由他自由選擇。政制局回覆查詢時，未有證實當局是否曾告知當然選委以個人身分投票，只說選委提名表格要本人簽名，名列登記冊的選委才可投票。

在已提名李家超的多名當然選委中，多人讚揚李家超領導或執行能力，牙醫管理委員會主席李健民認為，即使李未有政綱，作為選委可主動向李提出意見。

有選委稱待李家超提政綱再定

在未提名的當然選委中，測量師學會長趙錦權及規劃師學會長李建華說，有待理事會決定是否提名李家超；人體器官移植委員會主席黃幸怡說看李的醫療政策再決定；園境師學會會長許虹說個人支持李，但有待對方提出具體政綱，並會歡迎會員提出建議。

（特首選舉）

相關字詞﹕特首選舉2022 當然選委

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