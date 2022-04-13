美國務院促放區家麟 外交部公署：無理無聊政治表演

普萊斯：新聞工作非罪行

公署：新聞自由非犯罪通行證

普萊斯又稱，香港作為自由國際金融中心的定位，取決於資訊和意見的流通。他認為新聞工作並非罪行，區家麟及其他因行使基本自由而被囚者，應該獲得自由。外交部駐港公署在約4小時後發新聞稿，批評普萊斯等政客及組織，對本港警方依法執法說三道四，屬赤裸裸干預香港事務和中國內政。

外交部駐港公署發言人表示，警方依法採取的行動「正當正義，不容置喙，不容干涉」，稱新聞自由不是違法犯罪的「通行證」，任何人以新聞自由之名從事危害國家安全、破壞法治和社會秩序的勾當，都是對新聞自由的褻瀆，必將遭到法律的制裁。發言人稱個別外部勢力「冒天下之大不韙」，公然對特區警方依法執法橫加指摘，明目張膽叫囂釋放違法犯罪分子，是企圖打「香港牌」干涉中國內政的徒勞政治表演，敦促個別政客立即停止以任何藉口，干預香港事務和中國內政。

區fb講「早晨」：祝福全收到

自去年「立場新聞案」後，區家麟習慣每天早上在社交平台facebook「打卡」、「報平安」。前日被捕後他未有「打卡」，至昨早約8時半，他以「早晨，午安，晚安」為題發帖，並貼出網上猜字遊戲Wordle的結果，稱「各位的祝福全部收到，電話電腦被收，請容我慢慢回覆」，又說「我想，玩wordle與講早晨應該是可以的」。

明報記者

（港區國安法）