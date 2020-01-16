「12港人」郭子麟與IVE生 認油麻地暴動

官准33名飛虎警匿名作證

認罪的被告為IVE學生林敏諾（19歲）及港大學生郭子麟（18歲），兩人與同案11人同被控一項暴動罪，被指於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。林另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、管有物品意圖毁壞財產罪；郭則另被控管有適合作非法用途的工具及在公眾地方管有攻擊性武器罪，該4罪則存檔法庭。

代表林敏諾的辯方大律師呈上12封由親友、牧師撰寫的求情信，冀法庭為他索取勞教中心報告，惟暫委法官香淑嫻稱，判刑會留待審訊完結後決定。

根據案情，警方當晚10時抵達加士居道，組成防線推進，身穿黑衣的示威者不斷向警方投擲汽油彈及雜物等。林敏諾跑離暴動現場時，手持有白布的玻璃瓶，其後被截停，他倒地後曾掙扎，並有舉起玻璃瓶的動作，最終被制服，警員則遭玻璃碎片割傷。郭子麟跑離現場時，左手持打火機。警方其後展開圍捕，截獲兩被告在內的213人。另有3名警員當晚因汽油彈殘餘物滑倒，引致手及腳受傷。

【案件編號：DCCC 768/20、409/21】

（反修例風暴）