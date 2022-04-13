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旺角警署外衝突 潛逃一年18歲男生認暴動

【明報專訊】反修例運動期間，警署外多次爆發警民衝突。2019年8月尖沙嘴警署警民衝突中，一名女子被射中右眼濺血，多人被捕及控以暴動罪，其中21歲助理工程師暴動罪成，昨於區域法院判囚3年半，法官判刑指出，當日暴動針對警署的行為，超越了表達訴求的界線，間接挑戰法治。另一16歲男生則涉同年9月於旺角警署一帶暴動，潛逃一年再被捕，昨亦於區院承認暴動等罪，求情稱明白潛逃白白浪費兩年青春。

助理工程師囚3年半

擬獄中考取工程學碩士

法官游德康早前裁定9人於尖沙嘴警署外暴動罪成，8人判囚3年6個月至3年9個月，男被告郭嘉輝（現年23歲）則因身處囚倉有人確診，押後至昨天判刑。

向警署擲燃彈 間接挑戰法治

游官總結辯方求情，指出被告候審時修畢屋宇設備工程學士課程，計劃獄中考取工程學碩士；高等教育科技學院的老師形容他心地善良，做事全力以赴，定必有所作為。其前上司和同事亦相信被告入世未深，在假消息影響下犯案。

游官認為，當日暴動針對警署投擲汽油彈和磚塊，超越了表達訴求的界線，間接挑戰法治，但沒證據顯示本案各被告使用暴力，不能只憑個別暴力行為判刑，故以3年9個月為量刑起點；而被告被捕後仍努力求學，孜孜不倦，減刑3個月。

另外，16歲男學生曾俊傑（現年18歲）被控於2019年9月22日，在旺角警署一帶參與暴動及縱火，前年4月27日缺席法庭聆訊並失蹤，事隔逾一年再被捕。他昨承認各一項暴動罪及沒有按照法庭的指定歸押罪，縱火罪則留法庭存檔。案件押後4月26日判刑，待索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

辯方求情指出，被告自幼家貧，8歲時父母離異，與父親同住，每周僅與母親見面一次，成長缺乏父母引導；他為人積極、樂於助人，在社會氣氛影響下犯案，現已極為後悔。被告潛逃後不敢自首，再被捕後放棄擔保，勇於承擔責任，還押11個月內亦用功讀書，望報考中學文憑試，入讀心儀大學。

求情稱棄擔保承責 用功讀書

根據案情，案發當晚約11時，被告與約百名示威者在太子道西及彌敦道交界聚集，被告接過兩個玻璃樽放入袋，站在人群前列。其後有人焚燒雜物，被告以雨傘遮蔽自己，向火舌投物助燃。他在警方驅散下逃至弼街，終被制服，背包內4個空玻璃樽驗出易燃有機溶劑的殘餘物。

【案件編號：DCCC 23、566/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕不依期歸押罪 區域法院 暴動罪 旺角警署 尖沙嘴警署 反修例事件

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