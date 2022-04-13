兩學生無業女罪成 官引終院判辭 「跟暴動者游走是支持表現」

稱沒破壞安寧也算暴動

終院去年11月就「赴湯杜火案」及「盧建民案」頒下裁決，界定暴動及非法集結的定義。林官表示已全面考慮終院的觀點，例如暴動的流動性很高，法庭不會就暴動範圍採取過於刻板的看法，亦會考慮被告穿戴或管有的物品作推論。

本案而言，林官說當日有人號召「圍魏救趙」示威，雖然警方已發出警告，示威者仍在理大外聚集和丟燃燒彈；警方凌晨3時在厚福街驅散人群不久，便在附近唐樓梯間發現3名被告。林官強調，3人夜深出現於動亂多時的暴動範圍內，並無任何合法理由；根據終院判辭，3人明知現場發生破壞社會安寧行為，卻選擇留在現場，是想成為暴動者的一分子。

指生理鹽水可視示威裝備

林官續說，3人都管有示威者常見的裝備，例如生理鹽水、防毒面罩和膠索帶。雖然部分物品沒有涵蓋在終院判辭的例子之中，林官認為它們都適合作非法集結或暴動目的，例如生理鹽水可以洗去催淚煙對皮膚的刺激，可被視為示威裝備。因此，林官裁定3人不是路過或旁觀案發地點，而是蓄意裝備去示威和鼓勵其他暴動者，以「圍魏救趙」方法去「救理大」。

（反修例風暴）