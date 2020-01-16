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理大外暴動案 查問沒警誡 要求孭背包拍照沒提可拒絕 警綁11疑犯趴地句鐘 官斥或致屈從

【明報專訊】2019年11月警方包圍理工大學示威者多日，有人在油尖旺發起「圍魏救趙」行動。兩名當時未成年學生及一名無業女子在尖沙嘴唐樓被捕，昨在區院被裁定暴動罪成（見另稿），還押至5月3日判刑以索取相關報告。法官林偉權裁決時批評警方嚴重有損被捕者權益，當日執法時將案中11名疑犯反綁雙手、俯伏在該唐樓天台，「場面嚇人」，其間沒施行警誡，在警署要求疑犯拍攝還原照片作證據時，又無向被告說出有拒絕權利。林官雖接納警員非有意違規，但希望「執法人員警醒，曉得重視疑犯的權利」，更妥當執法。

3名被告依次為男學生伍振豐（現年18歲）、女學生羅芷澄（19歲）及無業的梁瓊升（25歲），被指於2019年11月19日在尖沙嘴天文台道一帶連同他人參與暴動。羅聞判罪成後，休庭時與親友相擁而哭。辯方求情時透露，羅是嶺南大學一年級生，修讀心理學，有志成為心理學家。

警方：有機制管警員行為紀律

對於法官表示警方嚴重有損被捕者權益，警察公共關係科回覆查詢表示，不評論個別案件，但重申警隊有既定機制規管人員行為及紀律，如發現有違反紀律情况，包括由法庭轉介的不當行為，高級警司職級的人員可開展紀律覆檢。

法官林偉權裁決時指出，2019年11月19日的案發前一晚起，示威者向漆咸道南的警方防線擲磚，有人用手推車運送及向警員投擲燃燒彈，警員發射橡膠子彈，有示威者逃進厚福街7-7A號唐樓。警員約兩分鐘後在該唐樓梯間發現疑遭棄置的防毒面罩等，並拘捕多人，當中包括本案3名被告。

指揮稱沒印象 官批故意隱晦

審訊時，控方提出引入兩項證據，即第2、3被告孭上其背包所拍攝的「還原相片」，以及第3被告被發現攜有長者八達通的回應，辯方投訴被告曾遭粗暴對待，也沒被施行警誡下受查問，並呈上一段市民從高處拍到該唐樓天台的影片，顯示有11名被捕疑犯一字排開躺在地上，面部向下，雙手反綁，維時近一小時。

林官在判辭引述控方解釋，稱因天台圍欄不高，基於安全考慮，警方才這樣控制疑犯。當時負責在場指揮的呂姓總督察庭上稱沒有印象，只承認見過四五名疑人趴在地上。林官稱呂總督察說法故意隱晦，不想承認警方曾如此對待該11人。林官又表示，天台圍欄只有1米高，但有足夠警員人手監控每名疑犯，不同意控方說法，並形容雙手被綁的疑犯一字排開俯伏地上的「場面嚇人」，第2及第3被告定必驚惶，或意志變得軟弱，而屈服配合警方調查。

損緘默權 官：非輕微違規

至於其間女警在沒有警誡下向第3被告查問，林官認為，該女警對警誡的概念認識不夠，有損疑犯保持緘默的權利。林官續說，第2及第3被告及50名疑犯返回警署被要求配合孭起背包拍攝還原照片，其間警員未有提醒對方可拒絕拍照，有損被捕者權利。林官強調缺乏警誡非輕微違規，若法庭縱容，執法人員違規則習以為常，最終接納辯方說法，拒絕將該些證據呈堂。

【案件編號：DCCC 1055/20】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕執法公正 區域法院 尖沙嘴 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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