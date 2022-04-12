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2022年4月12日星期二
港聞二
民望負數 李家超：會參考批評輿論 稱修逃犯例已終結 學者：欲洗強硬形象
李日跑10場見政團組織 葉劉讚誠懇
楊森出獄 籲港人緊守崗位續講真話
師生復課須天天快測 可抽查覆檢 未打針禁課外活動
3指標緊急介入 5%師生陽性一學生重症研停課
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3日2875呈報 張竹君：自檢有啲效 「至少數百宗無篩查未必找到」
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外展隊小學接種 有學護打空針
可領口服藥免費派 私醫擬訂專門時段
指「臨別禮」違規 城大限學生4‧22前回覆 收信者：校方設法與學生會割席
機場截印度走私新冠口服藥 連同其他藥品總值300萬 料供鄰近地區
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大灣區GBA新聞：深圳今年GDP目標增6% 高於全國 政協倡海洋新城建深港融合試驗區
灣區手記：江邊風情畫 ／文：尚東美
2019年「光復元朗」未獲批 續號召「購物」掀衝突 還押8月 鍾健平認組織集結明判刑
黃之鋒覆核警查手機 達協議停聆訊
旁聽者煽動案 「牧師和你顛」營運者遭拒保釋
港鐵車廂開枱打麻將 5男各罰1000元
近10年甲級工程超支680億 比率6.4%
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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