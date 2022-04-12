港聞

港聞二

玩具店員狎男童案 新上司稱被告正直 未聞涉案

【明報專訊】連鎖玩具店男職員涉於2019年在店內撫摸一名小學五年級男生，他否認一項非禮及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，案件昨在東區裁判法院續審，被告的上司以品格證人身分作供，控方一度問證人，被告有否與他談及性傾向，辯方隨即反對並質疑「同男仔玩多啲就搞gay？」案件押後至4月19日裁決，被告續准保釋外出。

被告溫諾賢（22歲）否認於2019年7月6日在太古城中心玩具反斗城內猥褻侵犯男童X，以及否認向16歲以下的X作出猥褻行為。

案發時11歲的X於錄影會面表示，被告當時稱他「好靚仔」，後來他感到下體被觸碰，被告稱「我下面有啲硬，想你幫我按摩吓」。

上司被問談性向否

辯方：多與男仔玩就gay?

暫委裁判官早前裁定表證成立，被告選擇不自辯。其從事飲食業的上司江家俊（音譯）供稱，他約於2019年10至11月會見被告後決定聘請他；江形容被告為人正直善良，被告曾數次路不拾遺，亦會上前協助行動不便長者「推車上斜路」，故得悉被告被控告本案罪行感到驚訝。

控方問江，被告有否與他討論性傾向問題，辯方隨即反對提問，質疑「同男仔玩多啲就搞gay？同女仔玩多啲就正常？」又稱江非專家證人，不宜評論，裁判官同意辯方所指。控方遂改問，被告有否提及2019年10月入職前的生活或工作，江稱被告有提及家境，但無披露本案詳情，至去年才從他人口中得悉本案。

【案件編號：ESCC 2597/2021】

相關字詞﹕玩具反斗城 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 東區裁判法院 非禮男童

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