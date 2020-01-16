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近10年甲級工程超支680億 比率6.4%

【明報專訊】工程項目超支延誤不斷，發展局表示，過去10年立法會財委會共批出1.06萬億元甲級工程項目撥款，涉及560個項目，超支金額高達約680億元，金額比政府今輪派1萬元消費券的約664億元財政承擔更多，超支比率達6.4%。而過去5年完工的90個主要甲級工務工程項目中，有70個項目延誤，平均延誤約9個月。

發展局表示，涉及超支的項目有25個，佔560個項目中約5%，超支原因主要是「不可預見的因素」，但如以過去10年共有550個項目完成最後結帳整體計算，總開支仍低於原核准總預算。

而過去5個財政年度有6個項目需提高核准預算，超支總額達137.522億元，其中沙田至中環線鐵路建造工程餘下工程追加撥款86.968億元，佔原預算約13.3%；至於南港島線（東段）主要基建工程超支幅度達30.1%，工程預算原來為9.27億元，增加2.862億元；啟德發展計劃區域供冷系統亦超支26.6%，預算由原來39.057億元增加10.398億元。

近5個年度逾七成項目延誤

工程延誤方面，過去5個財政年度中，共有約90個主要甲級工務工程項目完工，當中約70個項目出現延誤，平均延誤約3個季度。發展局稱，延誤主因是尋求批准撥款過程延誤、惡劣天氣或其他因素影響。

相關字詞﹕財委會 延誤 發展局 超支

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