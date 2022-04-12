旁聽者煽動案 「牧師和你顛」營運者遭拒保釋

官另拒豁免保釋報道限制

案中女被告上周獲准保釋候訊，男被告昨在西九龍裁判法院繼續保釋申請。《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽罷兩日保釋聆訊後，認為未能信納男被告不會繼續危害國家安全，拒批保釋，亦拒絕豁免傳媒報道保釋聆訊的限制。

案中男被告彭滿圓（59歲）和女被告趙美英（67歲）皆報稱無業。兩人上周五（8日）首次提堂，案件押後5月19日再訊，女被告當日獲准保釋，男被告則未完成陳辭，昨日繼續處理保釋申請，最終被拒，他保留8天覆核保釋權利，本月19日再到庭處理。旁聽者散庭時向男被告揮手稱「撐住呀，牧師」等，遭法庭保安喝止：「唔好再講喇！」

散庭旁聽者打氣 保安喝止

兩被告同被控一項「發表煽動文字」罪，指他們今年1月4日在西九龍法院大樓第三庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及／或使他人不守法或不服從合法命令的文字。鄒幸彤六四煽惑集結案在同日同地裁決，鄒求情後，旁聽者拍掌及歡呼，至少4人被警員記下資料及逐離法庭。

男被告另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，涉於前年11月17日至今年2月16日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及／或慫使他人不守法或不服從合法命令。

【案件編號：WKCC 928/22】