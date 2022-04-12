黃之鋒覆核警查手機 達協議停聆訊

官令黃之鋒周庭賠6.6萬訟費

申請人為黃之鋒和周庭，答辯人為警務處長，雙方今早沒派代表到庭。翻查資料，黃之鋒已服畢6．21案刑期，正因民主派初選案還押；周庭已於去年出獄。法官高浩文昨表示，由於與訟雙方已達成終止聆訊協議，雙方簽署了同意傳票，法庭遂駁回覆核許可申請；黃之鋒和周庭一方須向警方賠償訟費，惟法庭不會就昨日的聆訊作訟費命令。

入稟狀稱，裁判官於2019年9至11月4次向警方發出搜查令，容許警員進入警察總部的網絡安全及科技罪案調查科，以及facebook位於太古坊的辦公室，查閱和存取申請對象的電子器材內容，以及周庭facebook專頁一則6月21日的帖文，包括IP地址及帳戶活動紀錄（log record）。黃、周一方質疑，相關做法違反《基本法》和《人權法》保障，以及保護通訊自由的條文。

【案件編號：HCAL 659/20】

（反修例風暴）