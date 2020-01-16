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2019年「光復元朗」未獲批 續號召「購物」掀衝突 還押8月 鍾健平認組織集結明判刑

【明報專訊】2019年「光復元朗」遊行發起人鍾健平（圖）涉組織未經批准集結，事隔兩年後被警方落案起訴並還押近8個月。鍾昨日在區域法院認罪，案情稱警方禁止遊行後，被告重申遊行路線，並呼籲市民以到元朗購物之名參與，他身處現場和發表引起憎恨言論，在防線以手勢示意，嘗試控制示威者，而該未經批准遊行導致暴力事件。法官胡雅文將被告收押至明日判刑。

求情稱遊行和平 衝突屬另一群

被告鍾健平（42歲，公關人員）承認於2019年7月26至27日間，組織一個屬未經批准集結的公眾遊行，但否認同月27日干犯明知而參與未經批准集結罪，此罪獲存檔於法庭。辯方求情稱，被告在澳洲修讀航空課程，居住元朗多年，關注流浪動物權益，為人和藹仁慈，元朗襲擊事件令他大感震驚，故申請遊行。

辯方稱，涉案遊行和平，不排除有市民出於其他原因到場，時任嶺大校長鄭國漢也有現身。之後由另一群黑衣人參與暴力衝突，被告並不如他們般佩戴裝備，無證據證明他帶領示威，被告於防線協調時只有少數示威者順從。辯方提到，被告同年8月到警署報到後遇襲，嚴重傷及頭部後頸等，但至今未有人被捕。

被告警署報到遇襲 傷頭頸

案情指出，被告於2019年7月23日申請遊行以「譴責7．21元朗恐怖襲擊」，計劃從水邊村遊樂場出發，沿大馬路及朗日路遊行至元朗西鐵站。警方反對申請和駁回上訴後，被告聲稱當日會自己行街，歡迎市民到元朗遊玩和買老婆餅。大批市民按原定路線遊行，輕鐵列車行駛受阻，有示威者向元朗警署撒溪錢和照強光，高叫「香港警察，知法犯法」等口號，警方發射催淚彈驅散，有警車遭破壞。

案情指被告申遊行「譴責恐襲」

片段顯示，被告與警方和示威者交涉，他以手勢示意示威者不要擲物。被告又表明是活動申請人，當晚向傳媒稱估計有28萬人參與，感謝到場者，又批評警方和中聯辦指派恐怖分子襲擊市民。被告翌日遭警方拘捕，他僅承認曾到場及接受採訪。

【案件編號：DCCC 842/21】

明報記者

（反修例風暴）

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