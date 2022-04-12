灣區手記：江邊風情畫 ／文：尚東美

江邊兩岸各有一條類似尖東海旁的行人專用道，由東至西伸延數公里，沿途不乏飯後散步的老人家、跑步健身的人，在他們之間偶爾會有單車、電動車穿插；岸堤做熱身的女孩身旁站了幾名釣魚客，看一看腳邊膠桶盛載數條手掌巴大的河魚，是晚收穫不俗。

難得有廣闊空間，又豈會少得了廣場舞大媽身影，一邊走一邊數，5公里內大大小小廣場舞團有數十個，而且既有跳傳統廣場舞的，也有大媽們是跳hip-hop街舞；而在這樣悠閒的環境下，情侶拍拖比比皆是，有背擁一塊望江賞景，也有於樹下石櫈牽手談心，反正大家司空見慣，偶爾情到濃時親個嘴兒也是見怪不怪。

不喜跳舞，沒伴談情也不等於會沉悶，有人在路上放了喇叭，用腳架撐起手機充當電視，再插好咪高峰，就是一個小型的卡拉OK；有些索性當生意來做，只要付錢就能唱歌一首，未輪到的就在旁邊坐着等待，畫面跟1980、90年代香港的卡拉OK廳沒什麼兩樣，只是室外與室內之分，當然大家也不計較音響質素如何，就圖個樂吧。

沿江也是拖狗散步的好地方，金毛、貴婦、哥基隨時遇到，有時碰巧兩隻小傢伙對望忍不住「旺旺旺」，慶幸是沒吵到正陶醉地唱着張學友的中年人。除了狗還看到其他寵物嗎？倒真有對父子把家中的羊駝拖出來散步（圖）。對！就是俗稱神獸「草泥馬」的羊駝。

文：尚東美